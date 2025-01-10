Йде на рекорд: жінка показала французького бульдога, який не перестає рости (фото)

Собака на прізвисько Френкі, вагу якого можна порівняти з вагою дорослого оленя, виділяється масивною мускулатурою і своєю міцною статурою.

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Французький бульдог на прізвисько Френкі з Екклса (Англія) став місцевою знаменитістю завдяки своїм значним розмірам, які вражають кожного, хто його зустрічає. Його господиня, 37-річна Даніель Маєрс, вважає, що її вихованець, вага якого становить аж 26 кг, може стати найбільшим французьким бульдогом у світі. Про це пише Express.

Френкі, якого порівнюють за вагою з дорослим оленем, виділяється своєю масивною мускулатурою і статурою.

"Він завжди був великим. Ще в дитинстві я помітила, що в нього дуже великі лапи, і він тільки продовжував рости", — розповідає Даніель.

На вулиці перехожі постійно зупиняються, щоб роздивитися незвичайного бульдога Фото: Manchester Evening News

На прогулянках із Френкі Даніель не проходить непоміченою: перехожі постійно зупиняються, щоб роздивитися незвичайного бульдога.

"Щодня хтось каже, що це найбільший французький бульдог, якого вони коли-небудь бачили", — ділиться вона.

За словами господині, діти в місті навіть знають його на ім'я і радісно вигукують "Френкі!" при зустрічі. Попри свої розміри, Френкі залишається ніжним і ласкавим вихованцем, якого господиня часто називає ласкавими прізвиськами. За її словами, він обожнює обійматися і, забуваючи про свою вагу, часто намагається забратися на коліна.

Наразі титул найбільшого французького бульдога належить Діасу, псу з Австралії, чия вага становить 22 кг. Однак Френкі вже готовий позмагатися за рекорд. Даніель подумує звернутися до Книги рекордів Гіннеса, щоб зафіксувати його досягнення.

За словами господині, діти в місті навіть знають його на ім'я і радісно вигукують "Френкі!" при зустрічі Фото: Manchester Evening News

Примітно, що, попри значну вагу, Френкі харчується звичайним сухим кормом і не має спеціальної дієти.

"Він просто неприродно великий", — каже Даніель.

Його розміри часто викликають питання, і дехто навіть припускає, що він може бути метисом, проте у Френкі є всі документи, що підтверджують чистоту породи.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка близько години боровся з гігантською 90 кілограмовою акулою. Гастон Зукко закинув снасті на відстань 310 метрів у море за допомогою безпілотника. Як наживку він використовував кефаль. Досвідчені човнярі підказали рибалці ідеальне місце для лову великої здобичі.

Також стало відомо, що спритні алігатори "заманюють людей на смерть", імітуючи людей, що тонуть. Жителі Балінезії, де було знято відео, реагують на те, що відбувається, з іронією, добре знаючи про цю незвичайну "стратегію" рептилій. Автор ролика висуває припущення, що алігатори можуть свідомо використовувати подібний трюк.