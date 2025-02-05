Пробрался в номер отеля и уснул: в Нидерландах произошел курьезный случай с тюленем (фото)

Посетительница отеля сняла отдельную комнату с выходом на пляж и ушла гулять с собакой. Вернувшись, она обнаружила в комнате спавшего серого тюленя.

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В отеле Pier 7 голландского города Флиссинген произошел курьезный случай: тюлень пробрался в один из номеров и задремал. Об этом сообщило местное издание NL Times.

Посетительница отеля сняла "пляжный номер", отдельную комнату с выходом на пляж, и вечером ушла гулять с собакой. Она обнаружила неожиданного посетителя по возвращению в номер.

Тюленя забрала команда по спасению морских животных

"Мы часто получаем странные сообщения и нас нелегко удивить. Но в этот случай даже мы сначала не поверили", — рассказывают специалисты из Фонда защиты животных.

Пришлось вызывать в отель команду по спасению морских животных.

"Это было странное зрелище: гости, стоящие снаружи, немного нервничали, а внутри спал совершенно расслабленный тюлень", — рассказали зоозащитники.

Известно, что cерые тюлени спят в самых странных местах. Они ищут место для отдыха и иногда ложатся посреди террасы и даже на дороге. Животное может укусить человека, его нельзя трогать, несмотря на милый вид.

Спасатели разбудили тюленя, он стал довольно раздражительным из-за этого. Далее животное поместили в специальную корзину и выпустили в безопасном, тихом месте.

"Отпуск гостей стал приключением, которое невозможно забыть", — заметили зоозащитники.

Напомним в TikTok появилось видео спасения необычного животного. Мужчина сначала подумал, что это бездомный котенок, но позже выяснилось, что это был детеныш лисы.

Фокус уже писал о самом старом существе на Земле, которое видели в заливе Мак-Мердо в Антарктиде. Это была гигантская вулканическая губка.