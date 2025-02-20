У транспортній компанії робітники відкрили контейнер і натрапили на живу знахідку: вона їх шокувала (фото)

Істота, яку вони побачили у запечатаному контейнері, чотири тижні мандрувала у цілковитій темноті без їжі та води, і їй вдалося вижити.

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В одному із міст Кюрасао — острова у Карибському морі, розташованого біля північних берегів Венесуели, працівники транспортної компанії AMC Cargo розпечатали отриманий вантаж, який прямував до них із Нідерландів. Корабель, на борту якого перебували контейнери, близько чотирьох тижнів пробув у дорозі, а сам вантаж був запечатаний і його не відкривали впродовж усієї подорожі. Коли робітники відкрили один із цих контейнерів, то на них там чекав пухнастий сюрприз. Дивовижну історію розповіло нідерландське видання NOS Nieuws 14 лютого.

Відкривши запечатаний контейнер, у AMC Cargo здивувалися: всередині перебував кіт. Тварина потрапила усередину ще у Північному Брабанті 11 січня — саме у цей день контейнер там запечатали та завантажили на корабель, який відправився до Кюрасао.

Кіт у контейнері

Поїздка тривала близько чотирьох тижнів, впродовж усього цього часу контейнер був закритим. Відтак тварина була без води, їжі та навіть денного світла: їй дивом вдалося вижити.

Білий кіт із чорними плямами налякано сидів у контейнері і не хотів до себе нікого підпускати. Коли співробітники почали його ловити, щоб передати до відповідного фонду задля порятунку та медичного огляду, він спершу втікав. Зрештою, їм вдалося упіймати пухнасту тварину, заманивши її до клітки із їжею.

На виклик співробітників прибули представники фонду Kitten Rescue Curaçao Foundation, які оглянули тварину та забрали. Згодом вони повідомили про те, у якому стані перебуває кіт. На диво, представники фонду сказали, що тварина почувається доволі непогано.

"Кіт виснажений і дуже наляканий, але в іншому він почувається добре за цих обставин", — сказали у фонді.

Кому належить тварина — невідомо. Наразі вона перебуває у фонді, де про неї дбають та роблять усе, щоб кіт відновив свої сили.

Нагадаємо, раніше схожа історія трапилася із працівниками крамниці у Манчестері, які серед бананів натрапили на живу знахідку. Про це Фокус розповідав 19 лютого.

Також відома історія, коли жінці вдалося спіймати чоловіка на зраді завдяки коту. Той почав зеленіти, писав Фокус 14 лютого.