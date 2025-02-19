У магазині серед бананів працівники натрапили на несподівану живу знахідку: вони були шоковані (фото)

Працівники крамниці Market Basket у Манчестері натрапили серед свого продуктового вантажу на несподіванку: з'ясувалося, що "шиплячий" сюрприз промандрував автостопом із Еквадору.

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Декілька днів тому співробітники крамниці мережі Market Basket забирали черговий вантаж продуктів, який складався із бананів. Серед численних ящиків із фруктами вони натрапили на живу істоту, яку охрестили "безбілетницею": шипляча тварина скрутилася посеред бананового вантажу та спокійно мандрувала із Еквадору, звідки вона родом, до нового місця. Кумедну історію розповіло видання NBC News 18 лютого.

Непрохана мандрівниця виявилася змією, що сягала довжиною 1,5 фута (близько 50 сантиметрів). Більше того, вона виявилася отруйним видом змії, ареал поширення якого охоплює Еквадор.

Працівники крамниці швидко відреагували на знахідку та зателефонували у правоохоронні органи. Повідомляється також, що один із представників магазину мав досвід взаємодії зі зміями і цікавився ними, тому, на щастя, обійшлося без трагічних інцидентів.

Facebook | змія, яку знайшли у магазині

На місце прибув лейтенант Адам Чейні із NH Fish and Game, який дав виданню коментарі стосовно дивовижної знахідки серед бананових ящиків.

"Пощастило, що один із працівників Market Basket був добре знайомий з рептиліями", — зазначив він.

Також лейтенант додав, що він захоплений такою знахідкою, і порівняв це із "відкриттям різдвяного подарунка".

"Я ніколи раніше не бачив вишукану змію з котячими очима", — сказав Чейні.

Додамо, що сама змія не постраждала, її обережно вилучили та передали до організації Rainforest Reptile Shows Inc. Це освітня спільнота, яка спеціалізується на догляді за екзотичними тваринами. З того часу вона буде перебувати там, де про неї та інших схожих екзотичних істот будуть піклуватися працівники установи.

Зазначимо, що сама змія належала до роду котячих, що вважаються умовно небезпечними для людей.

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Також курйоз трапився із американкою, яка думала, що її собака приніс у зубах крота, але коли тварина підросла, з'ясувалося, що це насправді лемур. Про це детальніше Фокус писав 11 лютого.