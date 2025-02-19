В магазине среди бананов работники наткнулись на неожиданную живую находку: они были шокированы (фото)

Работники магазина Market Basket в Манчестере наткнулись среди своего продуктового груза на неожиданность: выяснилось, что "шипящий" сюрприз пропутешествовал автостопом из Эквадора.

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Несколько дней назад сотрудники магазина сети Market Basket забирали очередной груз продуктов, который состоял из бананов. Среди многочисленных ящиков с фруктами они наткнулись на живое существо, которое окрестили "безбилетницей": шипящее животное скрутилось посреди бананового груза и спокойно путешествовало из Эквадора, откуда оно родом, к новому месту. Забавную историю рассказало издание NBC News 18 февраля.

Незваная путешественница оказалась змеей, достигавшей длиной 1,5 фута (около 50 сантиметров). Более того, она оказалась ядовитым видом змеи, ареал распространения которого охватывает Эквадор.

Работники магазина быстро отреагировали на находку и позвонили в правоохранительные органы. Сообщается также, что один из представителей магазина имел опыт взаимодействия со змеями и интересовался ими, поэтому, к счастью, обошлось без трагических инцидентов.

Facebook | змея, которую нашли в магазине

На место прибыл лейтенант Адам Чейни из NH Fish and Game, который дал изданию комментарии относительно удивительной находки среди банановых ящиков.

"Повезло, что один из работников Market Basket был хорошо знаком с рептилиями", — отметил он.

Также лейтенант добавил, что он восхищен такой находкой, и сравнил это с "открытием рождественского подарка".

"Я никогда раньше не видел изысканную змею с кошачьими глазами", — сказал Чейни.

Добавим, что сама змея не пострадала, ее осторожно изъяли и передали в организацию Rainforest Reptile Shows Inc. Это образовательное сообщество, которое специализируется на уходе за экзотическими животными. С тех пор она будет находиться там, где о ней и других похожих экзотических существах будут заботиться работники учреждения.

Отметим, что сама змея принадлежала к роду кошачьих, считающихся условно опасными для людей.

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