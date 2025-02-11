Женщина думала, что ее собака принесла крота в зубах, но выросло другое животное (видео)

Маленькое животное напоминало крота, однако когда начало подрастать, оказалось, что это совсем не крот.

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Американка увидела, что ее собака носится с каким-то животным в зубах по их двору, и решила посмотреть, что это такое. Когда собака подошла к хозяйке, то она увидела маленькое существо, которое напоминало крота. Женщина решила оставить животное у себя, но впоследствии была очень удивлена: оказалось, что это был не крот, а лемур. Видео об этом американка распространила в TikTok-канале Lucky Angel 4 февраля.

Однажды собака женщины прогуливался в их дворе, и вдруг вернулся, а в его зубах было живое существо. Пес не вел себя агрессивно и не прокусил животное, а принес к своей владелице, которая наблюдала за ним.

Когда она увидела это, то предложила собаке в обмен на животное лакомство. Пес отпустил существо и положил его на траву, а американка взялась рассматривать животное.

"Мой пес привел незнакомое животное", — сообщила женщина.

Видео канала

Американка решила оказать помощь животному и приютить его у себя. Она принесла существо в дом, осторожно помыла его и отогрела, и вдруг поняла, что это совсем другое животное. Ее открытие удивило также комментаторов в TikTok: они были уверены, что собака принесла именно крота.

Выяснилось, что у животного не черная, а серая шерсть, уши оказались совсем длиннее, чем у крота, также хвост был намного длиннее. А когда существо начало подрастать, то американка окончательно убедилась, что это лемур.

Находка ее собаки оказалась не простым лемуром, а еще и особой разновидностью. Это самый маленький карликовый мышиный лемур, который легко помещается в человеческой ладони. Своими размерами и видом животное сначала может напоминать большую мышь, однако когда подрастает, то приобретает черты, характерные именно для этого вида млекопитающих.

Похожий случай произошел и с другим мужчиной из Америки: он подобрал на улице животное, думая, что это котенок, но когда он подрос, то оказалось, что это лиса. Об этом Фокус рассказывал 10 февраля.

Также недавно стало известно о собаке, которую выращивали кошки. У него со временем проявились забавные кошачьи привычки: он играет с кошачьими игрушками, часто сидит на подоконнике и уважительно относится к границам других любимцев своей хозяйки. О необычном поведении пса Фокус рассказывал подробнее 2 февраля.