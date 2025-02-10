Мужчина думал, что спас кота с улицы, но впоследствии его ждал сюрприз (видео)

Животное одиноко гуляло вдоль безлюдной дороги в Америке: мужчине показалось, что нос, уши и пушистая шерсть указывают на то, что это обычный домашний кот.

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Американец, имя которого не сообщается, увидел на улице животное, ошибочно полагая, что это — брошенный домашний котенок. Он хотел сделать доброе дело и приютить одинокого кота дома, однако впоследствии понял, что допустил ошибку: на самом деле крошечное пушистое создание оказалось детенышем лисы. Об этом комическом случае сообщили 5 февраля корреспонденты издания Express.

"Я подобрал кота на улице, но на самом деле это была лиса", — рассказал ошеломленный американец.

Удивились также комментаторы, которые увидели видео в сети TikTok. Увидев спасенное животное, они также подумали, что это обычный домашний котенок.

Спасение кота

Как оказалось, пушистая шерсть, нос и уши, которые и вызвали у мужчины уверенность в том, что это кот, на самом деле принадлежать детенышу породы лисы, которую называют фенек.

В издании рассказали, что мужчина бережно отнесся к животному. Он подобрал его, осторожно промыл мех, принес домой и завернул в одеяло, а потом удивился, когда понял, что животное весит всего 40 граммов на весах.

Со временем зверек начал подрастать: у него выросли длинные уши и вытянулась мордочка. Это окончательно убедило американца в том, что у него на воспитании теперь находится не обычный кот, а настоящая лиса.

Но даже когда американец понял, как сильно ошибался, он не бросил животное, а приютил у себя. Сейчас лиса подрастает, активно играет с хозяином и еще одним жителем дома — большим рыжим котом, который предпочитает избегать встреч со слишком активным лисенком.

Напомним, ранее женщина из США забрала из приюта кошку на воспитание, а когда повезла ее к ветеринару спустя много лет, была шокирована тем, что увидела на рентгеновских снимках. Американка ничего не знала о прошлом своей любимицы, однако выяснилось, что оно у животного вовсе не было легким. Об этой истории Фокус рассказывал 9 февраля.

Также удивительная история случилась недавно с жительницей Сиэтла: она завела котенка, но впоследствии выяснила, что это совсем другое животное. Ее заверили, что кот не будет большим, однако потом выяснилось, что это на самом деле пума.