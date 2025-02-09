Женщина забрала из приюта кошку, а через 8 лет раскрыла на рентгене ее большой секрет (фото)

Хозяйка решила показать кошку ветеринару, но то, о чем она узнала, стало настоящей неожиданностью.

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В прошлом году Челси из Денвера (Колорадо, США) заметила, что ее кошка Хари, которую она забрала из приюта в сентябре 2017 года, начала медленнее двигаться. Когда женщина отвезла домашнюю любимицу к ветеринару на рентген, то не могла поверить своим глазам. Этой историей она поделилась на одном из тематических форумов в Reddit.

Челси рассказала, что на то время о Хари было мало информации: кошку нашли на улице, она была довольно маленькой и худой. Считается, что сейчас ей около 10 лет.

"Однажды мы заметили, что она прихрамывает. Дали обезболивающее, но через неделю ей все равно не стало лучше", — вспоминает американка.

В теле кошки четко видны два шара Фото: Reddit

Хозяйка решила показать кошку ветеринару, но то, о чем она узнала, стало настоящим шоком.

"Сначала кошке сделали рентгеновский снимок лапы. Ветеринары подумали, что, возможно, часть кости отломилась или там выросла шпора, но не были в этом уверены, поэтому сделали больше снимков", — рассказывает Челси.

Оказалось, что в теле у животного есть две пули от пневматического оружия, одна в правой задней лапе, другая — в груди. Компьютерная томография показала, что кошка хромает на переднюю правую лапу, потому что она короче левой. Это связано со старым незажившим переломом.

После этого откровения ветеринара спросили у хозяйки, знает ли она о прошлом своей домашней любимицы. В ответ женщина просто расплакалась. Сейчас Хари принимает обезболивающие лекарства. Ветеринары проводят дополнительные обследования и рассматривают возможность физической терапии.

Напомним, Онжа из Сиэтла (США) около восьми месяцев назад завела котенка, а теперь он не помещается в доме. Женщина надеялась, что черный пушистик, которого она назвала Лу, не вырастет большим, но случилось по-другому.

А вот Саманта Роуз оставила еду и воду для бродячего кота, которого увидела возле своего дома, а потом проверила камеру наблюдения и узнала неожиданное продолжение этой истории.