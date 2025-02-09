Жінка забрала з притулку кішку, а через 8 років розкрила на рентгені її великий секрет (фото)

Хазяйка вирішила показати кішку ветеринару, але те, про що вона дізналась, стало справжньою несподіванкою.

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Минулого року Челсі з Денвера (Колорадо, США) помітила, що її кішка Харі, яку вона забрала з притулку у вересні 2017 року, почала повільніше рухатися. Коли жінка відвезла домашню улюбленицю до ветеринара на рентген, то не могла повірити своїм очам. Цією історією вона поділилась на одному з тематичних форумів у Reddit.

Челсі розповіла, що на той час про Харі було мало інформації: кішку знайшли на вулиці, вона була досить маленькою і худою. Вважається, що зараз їй близько 10 років.

"Одного разу ми помітили, що вона накульгує. Дали знеболювальне, але через тиждень їй все одно не стало краще", — згадує американка.

У тілі кішки чітко видно дві кулі Фото: Reddit

Хазяйка вирішила показати кішку ветеринару, але те, про що вона дізналась, стало справжнім шоком.

"Спочатку кішці зробили рентгенівський знімок лапи. Ветеринари подумали, що, можливо, частина кістки відламалася або там виросла шпора, але не були у цьому впевнені, тому зробили більше знімків", — розповідає Челсі.

Виявилось, що в тілі у тварини є дві кулі від пневматичної зброї, одна в правій задній лапі, інша — у грудях. Комп'ютерна томографія показала, що кішка кульгає на передню праву лапу, бо вона коротша за ліву. Це пов'язано зі старим переломом, який не загоївся.

Після цього одкровення ветеринара запитали у хазяйки, чи вона знає про минуле своєї домашньої улюблениці. У відповідь жінка просто розплакалася. Наразі Харі приймає знеболювальні ліки. Ветеринари проводять додаткові обстеження і розглядають можливість фізичної терапії.

Нагадаємо, Онжа з Сіетла (США) близько восьми місяців тому завела кошеня, а тепер воно не поміщається у хаті. Жінка сподівалась, що чорний пухнастик, якого вона назвала Лу, не виросте великим, але сталось не так, як гадалось.

А от Саманта Роуз залишила їжу та воду для бродячого кота, якого побачила біля свого будинку, а потім перевірила камеру спостереження й дізналась несподіване продовження цієї історії.