Жінка не могла повірити своїм очам, коли зробила собаці рентген: що там було (фото)

Попри складні випробування, які пережила собачка, під опікою нової хазяйки вона процвітала, аж поки у тварини не почався постійний кашель. На початку цього місяця її власниці довелося звернутися за допомогою до фахівця.

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Під час візиту до ветеринара мешканка Нью-Джерсі (США) Келлі Бергман дізналась приголомшливий факт з життя своєї улюбленої собаки Позі. Детальніше про цю історію американка розповіла на одному з тематичних форумів у Reddit, зібравши велику кількість вподобайок та репостів.

Домашня улюблениця з'явилася у будинку Келлі наприкінці 2021 року, коли вона ще жила в Алабамі.

Моторошна історія

"Одного дня її попередній власник зв'язався зі співробітниками притулку з проханням прилаштувати Позі в іншу сім’ю. Я оформила всі необхідні документи, забрала тварину до себе й швидко до неї звикла", — розповідає Бергман в інтерв'ю журналу Newsweek.

Повідомляється, що на той час собаці було 13 років, хоча ветеринар не погоджувався з цим, стверджуючи, що вона молодша. Станом на сьогодні їй близько 15 років.

Домашня улюблениця з'явилася у будинку Келлі наприкінці 2021 року Фото: Reddit

Попри складні випробування, які пережила Позі, під опікою Бергман вона процвітала, аж поки у тварини не почався постійний кашель. Хазяйці, зрештою, довелося на початку цього місяця звернутися за допомогою до фахівця.

"Він запідозрив колапс трахеї, тому направив нас на рентген грудної клітки. Коли мені показали знімки, то я побачила яскраве ідеально кругле маленьке коло під її серцем — це була куля з пневматичної зброї", — розповідає Бергман.

Тварина вижила

На щастя, постріл не завдав тварині жодної видимої шкоди: ветеринар каже, що ця травма не пов'язана з кашлем, від якого зараз лікується домашня улюблениця. Однак ця знахідка вразила Келлі, тож вона вирішила написати про інцидент на форумі у Reddit.

"Люди можуть бути такими жорстокими. Мені шкода, що це сталося, але я радий, що собака в безпеці і її люблять", — написав у розділі коментарів один з користувачів мережі.

Інша читачка додала: "Позі — міцний горішок. Я рада, що вона з вами, тепер собачка у безпеці".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Ненсі Мут з Флориди (США) взяла з притулку цуценя Рокко. За словами волонтерів, воно було найменшим у виводку і зазнавало знущань від своїх братів та сестер. Нова хазяйка думала, що це чорний лабрадор, але він виявився представником зовсім іншої породи.

Тим часом у зоопарку Тайчжоу (Китай) звичайних собак породи чау-чау пофарбували як тигренят, щоб заманити туристів. Неоднозначний хід викликав у деяких відвідувачів обурення, як це вже було раніше, коли домашніх улюбленців видавали за панд.