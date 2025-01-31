У зоопарку знову таємно пофарбували собак: цього разу з них зробили тигренят (фото)

На опублікованих кадрах можна побачити, як песики, пофарбовані в оранжевий колір з чорними смугами, гуляють подвір'ям, обнюхують територію та спираються передніми лапками на паркан.

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У зоопарку Тайчжоу (Китай) звичайних собак породи чау-чау пофарбували як тигренят, щоб заманити туристів. Неоднозначний хід викликав у деяких відвідувачів обурення, як це вже було раніше, коли домашніх улюбленців видавали за панд. Про це пише видання The Sun.

На кадрах, знятих у зоопарку Тайчжоу (провінція Цзянсу), можна побачити, як песики з монобровою, пофарбовані в оранжевий колір з чорними смугами, гуляють подвір'ям, обнюхують територію та спираються передніми лапками на паркан.

Собак породи чау-чау пофарбували як тигренят Фото: AsiaWire

Очевидно, що це не тигри: вуха занадто загострені, та й помаранчевий колір шерсті виглядає неприродно. Утім, маленькі діти, які ніколи в житті не бачили цього звіра, можуть сплутати песика з дитинчам великої кішки.

Згодом співробітники зоопарку таки визнали, що це пофарбовані собаки породи чау-чау.

Зоопарк визнав свою вину Фото: AsiaWire

Нагадаємо, раніше Фокус писав про надзвичайно рідкісну самку лемура, яка несподівано народила трьох дитинчат у австралійському парку дикої природи Алтіна (Altina Wildlife Park), що в Новому Південному Вельсі. Фахівці хочуть вивчити дані ДНК-тестування, аби знайти їхнього батька, адже не розуміють, за яких обставин це могло статися.

Зоопарк Нюрнберга (Німеччина) також потрапив у скандал, оголосивши про намір позбутися майже половини із 45 гвінейських павіанів.