В зоопарке снова тайно покрасили собак: на этот раз из них сделали тигрят (фото)

На опубликованных кадрах можно увидеть, как песики, окрашенные в оранжевый цвет с черными полосами, гуляют по двору, обнюхивают территорию и опираются передними лапками на забор.

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В зоопарке Тайчжоу (Китай) обычных собак породы чау-чау покрасили как тигрят, чтобы заманить туристов. Неоднозначный ход вызвал у некоторых посетителей возмущение, как это уже было раньше, когда домашних любимцев выдавали за панд. Об этом пишет издание The Sun.

На кадрах, снятых в зоопарке Тайчжоу (провинция Цзянсу), можно увидеть, как песики с монобровью, окрашенные в оранжевый цвет с черными полосами, гуляют по двору, обнюхивают территорию и опираются передними лапками на забор.

Собак породы чау-чау покрасили как тигрят Фото: AsiaWire

Очевидно, что это не тигры: уши слишком заострены, да и оранжевый цвет шерсти выглядит неестественно. Впрочем, маленькие дети, которые никогда в жизни не видели этого зверя, могут спутать песика с детенышем большой кошки.

Позже сотрудники зоопарка таки признали, что это окрашенные собаки породы чау-чау.

Зоопарк признал свою вину Фото: AsiaWire

Напомним, ранее Фокус писал о чрезвычайно редкой самке лемура, которая неожиданно родила трех детенышей в австралийском парке дикой природы Алтина (Altina Wildlife Park), что в Новом Южном Уэльсе. Специалисты хотят изучить данные ДНК-тестирования, чтобы найти их отца, ведь не понимают, при каких обстоятельствах это могло произойти.

Зоопарк Нюрнберга (Германия) также попал в скандал, объявив о намерении избавиться почти от половины из 45 гвинейских павианов.