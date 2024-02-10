Скандал в зоопарке: обезьян вымирающего вида решили скормить хищникам (фото)

Часть приматов собираются передать на исследования ученым, а других — убить. Однако такое решение вызвало возмущение у зоозащитников.

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Зоопарк Нюрнберга (Германия) попал в скандал, объявив о намерении избавиться почти от половины из 45 гвинейских павианов. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Ранее сотрудники зверинца пытались ограничить размножение этого вида, однако принятые меры оказались неэффективными, поэтому они решились на такой отчаянный шаг.

Часть обезьян собираются передать на исследование ученым, а других — скормить хищникам. Однако такое решение вызвало возмущение у зоозащитников.

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По словам биолога организации PETA Ивонны Вюрц, стимулирование разведения, а затем убийство животных — порочный круг, созданный самими зоопарками.

"Этот круг можно разорвать, только разработав планы по прекращению разведения и закрытия зоопарков, а не обсуждать возможное убийство животных — и неважно, каких видов это касается", — говорит она.

Специалистка также отметила, что убийство любимцев публики, таких как приматы, львы или жирафы, в обществе считается менее приемлемым, чем убийство парнокопытных, которых часто используются в зоопарках в качестве корма для других животных.

К слову, зоопарк в Нюрнберге уже неоднократно подобным образом избавлялся от животных, в частности принадлежащих к исчезающим видам, например антилоп Мендеса.

По словам биолога организации PETA Ивонны Вюрц, стимулирование разведения, а затем убийство животных — порочный круг, созданный самими зоопарками. Фото: Wikipedia

В заявлении организации Peta Germany говорится о том, что они возбудят уголовное дело против ответственных лиц, если павианов таки погубят.

"Необходимо тщательно изучить, являются ли эти убийства исключительным случаем в соответствии с федеральными законами. Зоопарк культивировал перенаселение обезьян в течение многих лет и только сейчас начал что-то с этим делать. Убивать приматов безответственно", — сказал Джеймс Брюкнер из Немецкой ассоциации защиты животных.

Международный союз охраны природы отнес гвинейских павианов к категории исчезающих животных. Представителей этого вида рекомендуют содержать в зоопарках для сохранения популяции.

Напомним, ранее Фокус писал, что чрезвычайно редкая самка лемура неожиданно родила трех детенышей в австралийском парке дикой природы Алтина (Altina Wildlife Park), что в Новом Южном Уэльсе. Специалисты хотят изучить данные ДНК-тестирования, чтобы найти их отца, ведь не понимают, при каких обстоятельствах это могло произойти.