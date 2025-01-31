Жінка забрала з притулку "щеня лабрадора", але не була готова до того, що сказав ветеринар

Ненсі каже, що з часом у песика з’явилися зморшки на морді. Жінка звернулася до фахівців, які й розказали їй всю правду.

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Ненсі Мут з Флориди (США) взяла з притулку цуценя Рокко. За словами волонтерів, воно було найменшим у виводку і зазнавало знущань від своїх братів та сестер. Нова хазяйка думала, що це чорний лабрадор, але він виявився представником зовсім іншої породи. Про це вона розповіла на сторінці у TikTok.

"Нам сказали, що це чорний лабрадор, але з часом у нього почали з'являтися зморшки. Після першого візиту до ветеринара нам сказали, що він більше схожий на корсо", — каже Ненсі.

Сталась помилка

Попри цю несподіванку, жінка прийняла свого нового вихованця.

"Ми читали про чорних лабрадорів. Єдине, що я знаю про корсо, це те, що вони є чудовими охоронними собаками. Чесно кажучи, нам нічого охороняти не потрібно, але Рокко вже вкрав наші серця", — розповіла Мут в інтерв'ю журналу Newsweek.

Ненсі Мут з Флориди думала, що бере з притулку щеня лабрадора Фото: TikTok

Жінка поділилася відео з Рокко на своїй сторінці у TikTok. Її ролик зібрав понад 600 тисяч переглядів. "Те відчуття, коли дізнаєшся, що лабрадор виявляється кане-корсо", — йдеться в описі.

Думки глядачів

У коментарях глядачі ділилися своїми реакціями.

"Його морда видала", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Деякі цуценята можуть бути оманливими. Зачекайте ще пару місяців, коли йому виповниться 6-9 місяців, і тоді дійсно побачите зміни".

Підтримка користувачів TikTok допомогла Мут переконатися у своєму рішенні й залишити Рокко, попри плутанину в породах. "Ми плануємо влаштувати йому професійне навчання й внести корективи в наш графік, щоб забезпечити йому найкраще життя, яке тільки можливо", — заявила господиня.

Нагадаємо, раніше 31-річна Крістен Хойт зафіксувала кумедний момент, коли песик її подруги Джордж, метис бордер-колі та пітбуля, почав бешкетувати під час важливого Zoom-дзвінка.

Крім того, ми розповідали, що у Колумбії живе пес на ім'я Роуп Дедді, який вважається одним з найдорожчих — його вартість сягає 120 тисяч доларів. Господар собаки стверджує, що витрачає на його харчування близько 350 доларів щомісяця. У раціон входить сире м'ясо, морква та грецький йогурт, а також вітаміни та інші добавки.