Навіть тренувати майже не потрібно: які собаки вважаються найвихованішими (відео)
Експерт зазначив, що ці породи собак рідко зустрічає у себе, оскільки від природи вони мають прекрасний характер.
Собака вважається найвідданішим другом людини. Однак перед тим, як завести домашнього улюбленця, варто дізнатись краще про характер кожної породи. Зокрема, дресирувальник собак і фахівець із поведінки собак пан Уілл Атертон в TikTok назвав три породи, з якими він рідко зустрічається через чудовий характер цих тварин.
Які породи вважаються найкращими
За словами Уілла Атертона, чудовий характер у лабрадора-ретривера. Працювати з ним — одне задоволення. Найпоширенішою проблемою в роботі з цією породою є те, що вони смикають повідок. Це відбувається через те, що лабрадор-ретривер любить і хоче гратись з усіма людьми та собаками.
Також однією з найкращих порід на планеті є англійський мастиф. Цей спокійний пес — "ідеальний" домашній улюбленець.
Серед найвихованіших порід також знаходиться кавалер-кінг-чарльз-спаніель.
"Я думаю, що це одна з найкращих маленьких порід на планеті", — зазначив фахівець.
Однак ця порода викликала бурхливе обговорення серед підписників Уілла Атертона, оскільки собака має багато проблем зі здоров'ям. Зокрема, в коментарях ветеринарна медсестра розповіла, що у тварин часто хворіє серце.
Нагадаємо, що деякі собаки вважаються найвідданішими. Ці тварини не тільки попередять про прихід гостя, а й убережуть від небезпечних ситуацій. Однак вони потребують належного дресування та соціалізації,
Раніше експерти розповідали, які породи найкраще заводити сім'ї з дітьми. Ці собаки розумні, терплячі та добре піддаються дресурі. До того ж домашні улюбленці вміють утворювати тісний зв'язок зі своїми господарями.