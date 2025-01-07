Ці собаки точно захистять свого господаря: які породи вважаються найвідданішими (фото)

Тварин потрібно дресувати та соціалізувати змалечку, щоб домашній улюбленець виріс з чудовим характером.

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При виборі собаки слід звернути увагу на характер та темперамент, адже у деяких собак є природний інстинкт захищати свій будинок та сім'ю. Вони безстрашні, віддані, сильні та стають відмінними захисниками. Ці тварини не тільки попередять вас про прихід гостя, а й убережуть від небезпечних ситуацій. Однак вони потребують належного дресування та соціалізації, пише American Kennel Club.

Топ найвідданіших порід собак

Акіта — міцна, масивна собака японського походження, відома своєю гідністю, хоробрістю і відданістю. На батьківщині їх шанують як захисників сім'ї та символ міцного здоров'я, щастя та довгого життя. Ця тварина з тихим характером, яка остерігається незнайомців, нетерпима до інших тварин, однак лагідна з сім'єю та друзями. При вихованні слід звернути на їх соціалізацію.

Акіта

Анатолійська вівчарка вважається розумною, терплячою та дуже відданою собакою. Вони легко пристосовуються до ситуації та захищатимуть сім'ю. Власники цієї тварини повинні бути сильними лідерами, здатними впоратися з собакою.

Анатолійська вівчарка

М'язистий та спритний аппенцеллер-зенненхунд вважається гарним домашнім охоронцем. Це жвава, впевнена у собі, надійна та безстрашна собака. Тварина трохи підозріла до незнайомців та здатна до навчання. Через свій характер і потребу у фізичних вправах вона погано підходить для життя у квартирі.

Безстрашний, але слухняний бульмастиф — чудовий та сильний охоронець. Це слухняні та надійні тварини, однак варто їх дресувати та соціалізувати якомога раніше.

Міцний фландрський був'є́ — чудовий сторожовий пес та охоронець. Ці вольові собаки найкраще уживаються з господарями, які можуть приділяти їм достатньо часу.

Бріар дуже відданий, любить своїх господарів та обережний з чужинцями. Це великі, невтомні собаки вражають своєю працелюбністю та життєрадісністю.

Раніше експерти розповідали про найдобріших собак у світі. Вони легко "знаходять спільну мову" з усіма членами родини.

Також існують породи, які уживуться з усіма членами сім'ї. Їх характер сподобається кожному.