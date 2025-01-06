Уживуться і з дітьми, і з бабусями: список найспокійніших собак в світі (фото)

Ці породи собак завдяки своєму характеру чудово уживуться й з дітьми, й з бабусями та дуже зайнятими людьми.

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Собака — це завжди вірний та відданий друг. Однак перед тим, як завести вдома улюбленця, слід дізнатись більше про характер майбутнього улюбленця. Сountry Livingе з посиланням на експертів з Kennel Club розповідає про породи собак зі спокійним та врівноваженим характером. Вони стануть чудовими "співмешканцями" для сімей з дітьми, для спокійних або зайнятих людей, а також для тих, у кого немає великого досвіду "спілкування" з собаками. При цьому варто врахувати індивідуальні риси кожної тварини та інші фактори, які можуть на неї вплинути.

Топ порід собак зі спокійним характером

Хорди ласкаві, м'які та слухняні. Вони можуть із задоволенням проводити довгий час уві сні після прогулянки.

Хорд Фото: Eris The Borzoi/instagram

Спокійні та доброзичливі бордер-тер'єри. Однак їм потрібно достатнє фізичне навантаження та стимуляція.

Бордер терьєр

Ірландські вовкодави відомі своєю винятковою лагідністю, спокоєм і ласкавістю. Попри те, що вони можуть бігати дуже швидко, здається, ніби вдома вони роблять все як у сповільненій зйомці.

Ірландський вовкодав

Бернські зенненхунди по справжньому віддані своїй сім'ї. Це спокійні, люблячі ніжні велетні.

Бернський зенненхунд

Добролюбний і спокійний, болоньєз — фантастичний собака-компаньйон. Він легко пристосовується та дуже слухняний, хоча іноді насторожено ставиться до нових людей чи інших собак.

Болоньєз

Раніше експерти розповідали про найвідданіших порід собак. Вони утворюють нерозривний зв'язок з господарями і є чудовими захисниками.

Також серед усіх порід є найдобріші собаки. Вони ніжні, люблячі та "подружаться" з кожним членом сім'ї.