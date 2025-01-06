Уживутся и с детьми, и с бабушками: список самых спокойных собак в мире (фото)

Эти породы собак благодаря своему характеру прекрасно уживутся и с детьми, и с бабушками и очень занятыми людьми.

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Собака — это всегда верный и преданный друг. Однако перед тем, как завести дома любимца, следует узнать больше о характере будущего любимца. Соптгу Livingе со ссылкой на экспертов из Kennel Club рассказывает о породах собак со спокойным и уравновешенным характером. Они станут отличными "сожителями" для семей с детьми, для спокойных или занятых людей, а также для тех, у кого нет большого опыта "общения" с собаками. При этом стоит учесть индивидуальные черты каждого животного и другие факторы, которые могут на него повлиять.

Топ пород собак со спокойным характером

Хорды ласковые, мягкие и послушные. Они могут с удовольствием проводить долгое время во сне после прогулки.

Хорд Фото: Eris The Borzoi/instagram

Спокойные и дружелюбные бордер-терьеры. Однако им требуется достаточная физическая нагрузка и стимуляция.

Бордер терьер

Ирландские волкодавы известны своей исключительной кротостью, спокойствием и ласковостью. Несмотря на то, что они могут бегать очень быстро, кажется, будто дома они делают все как в замедленной съемке.

Ирландский волкодав

Бернские зенненхунды по настоящему преданы своей семье. Это спокойные, любящие нежные великаны.

Бернский зенненхунд

Доброжелательный и спокойный, болоньез — фантастическая собака-компаньон. Он легко приспосабливается и очень послушный, хотя иногда настороженно относится к новым людям или другим собакам.

Болоньез

Ранее эксперты рассказывали о самых преданных породах собак. Они образуют неразрывную связь с хозяевами и являются отличными защитниками.

Также среди всех пород есть самые добрые собаки. Они нежные, любящие и "подружатся" с каждым членом семьи.