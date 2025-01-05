Ніжні та люблять обійматись: топ найдобріших собак в світі (фото)

Завдяки своєму чудовому характеру ці собаки легко "знаходять спільну мову" з усіма членами родини.

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Перш ніж заводити собаку, варто дізнатись про ту чи іншу породу, яка буде жити у вас вдома. Менеджер з поведінки та дресування собак у притулку Battersea Dogs & Cats Home Хлоя Джексон розповіла Country Living про топ найдобріших та найласкавіших порід домашніх улюбленців.

Найлагідніші та найдобріші породи собак

Стаффордширський бультер'єр — ніжна та любляча собака. Це, як правило, доброзичлива та ласкава порода, яка дуже любить увагу своїх господарів. Це віддані домашні улюбленці, оскільки їхній терплячий характер дозволяє їм чудово ладнати з дітьми.

Хорти не тільки одна з найшвидших порід собак. Ці ніжні гіганти насправді великі домосіди й із задоволенням проводять більшу частину дня "на дивані".

Ніжні та милі домашні тварини з урівноваженим темпераментом прагнуть людської уваги та лагідні зі своїми господарями. Хорти можуть виражати свою вдячність, притуляючись до ніг господаря.

Звичайні дворняги — це суміш різноманітних генів та мають різний рівень енергії та темперамент. Більшість з них люблять ласку та із задоволенням проводять з господарями час після довгої прогулянки. Вони показують, що кожен собака унікальний, незалежно від породи, до якої вони належать.

Раніше експерти розповідали декілька порід, яких краще брати на утримання сім'ям у квартирах. Вони не завдадуть великих клопотів та подружаться з дітьми.

Також експерти зазначали, які собаки не варто заводити сім'ям з дітьми. У них немає терпіння для спілкування з малечою.