Эти собаки точно защитят своего хозяина: какие породы считаются самыми преданными (фото)

Животных нужно дрессировать и социализировать с детства, чтобы домашний любимец вырос с отличным характером.

Related video

При выборе собаки следует обратить внимание на характер и темперамент, ведь у некоторых собак есть природный инстинкт защищать свой дом и семью. Они бесстрашные, преданные, сильные и становятся отличными защитниками. Эти животные не только предупредят вас о приходе гостя, но и уберегут от опасных ситуаций. Однако они нуждаются в надлежащей дрессировке и социализации, пишет American Kennel Club.

Топ самых преданных пород собак

Акита — крепкая, массивная собака японского происхождения, известная своим достоинством, храбростью и преданностью. На родине их почитают как защитников семьи и символ крепкого здоровья, счастья и долгой жизни. Это животное с тихим характером, которое остерегается незнакомцев, нетерпимо к другим животным, однако ласково с семьей и друзьями. При воспитании следует обратить на их социализацию.

Акита

Анатолийская овчарка считается умной, терпеливой и очень преданной собакой. Они легко приспосабливаются к ситуации и будут защищать семью. Владельцы этого животного должны быть сильными лидерами, способными справиться с собакой.

Анатолийская овчарка

Мускулистый и ловкий аппенцеллер-зенненхунд считается хорошим домашним охранником. Это живая, уверенная в себе, надежная и бесстрашная собака. Животное немного подозрительно к незнакомцам и способно к обучению. Из-за своего характера и потребности в физических упражнениях оно плохо подходит для жизни в квартире.

Бесстрашный, но послушный бульмастиф — замечательный и сильный охранник. Это послушные и надежные животные, однако стоит их дрессировать и социализировать как можно раньше.

Крепкий фландрский бувье — отличный сторожевой пёс и охранник. Эти волевые собаки лучше всего уживаются с хозяевами, которые могут уделять им достаточно времени.

Бриар очень преданный, любит своих хозяев и осторожен с чужаками. Это большие, неутомимые собаки поражают своим трудолюбием и жизнерадостностью.

Ранее эксперты рассказывали о самых добрых собаках в мире. Они легко "находят общий язык" со всеми членами семьи.

Также существуют породы, которые уживутся со всеми членами семьи. Их характер понравится каждому.