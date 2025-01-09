Собаки-няньки: які породи найкраще заводити сім'ї з дітьми (фото)

Ці собаки розумні, терплячі та добре піддаються дресурі. До того ж домашні улюбленці вміють утворювати тісний зв'язок зі своїми господарями.

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До вибору собаки в сім'ю з дітьми варто підходити відповідально. Адже варто враховувати той факт, що тварина має бути терплячою та спокійною, справлятись із дитячою енергією та цікавістю, мати ніжний та лагідний характер. Сountry Living з посиланням на спеціалістів з клубу собаківництва розповідає, які породи найкраще для цього підходять.

Топ собак для сімей з дітьми

Найпопулярнішою породою собак є лабрадор-ретривер. Їхній лагідний і відданий характер робить їх особливими для сімей з дітьми.

Добродушних стаффордширських бультер'єрів часто називають собаками-няньками — вони чудово почуваються в сім'ї. До того ж ця порода відома своїм високим інтелектом та ласкою, особливо з дітьми.

Стаффордширський бультер'єр

Життєрадісний, доброзичливий і грайливий характер бішон фрізе та її шерсть роблять цю породу ідеальною для проживання в сім'ї.

бішон фрізе

Угорська вижла — дуже лагідна розумна порода, яку легко дресувати завдяки інстинкту захисника. Ця порода здатна утворювати тісний зв'язок зі своїми господарями, тому добре підходить для сімейного життя.

Угорська вижла

Добродушні та дуже розумні пуделі бувають трьох розмірів. Їх шерсть линяє мінімально, що робить цю породу дуже зручною в утриманні.

Пудель

Боксерів дуже люблять за їхній інтелект і характер. Це доброзичлива та терпляча порода.

Раніше експерти розповідали про топ найвідданіших собак. Ці собаки утворюють нерозривний зв'язок з господарями і є чудовими захисниками.

Також фахівці зазначали, які породи собак є найдобрішими. Вони легко "знаходять спільну мову" з усіма членами родини.