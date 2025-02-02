Женщина не могла поверить своим глазам, когда сделала собаке рентген: что там было (фото)

Несмотря на сложные испытания, которые пережила собачка, под опекой новой хозяйки она процветала, пока у животного не начался постоянный кашель. В начале этого месяца ее владелице пришлось обратиться за помощью к специалисту.

Related video

Во время визита к ветеринару жительница Нью-Джерси (США) Келли Бергман узнала невероятный факт из жизни своей любимой собаки Пози. Подробнее об этой истории американка рассказала на одном из тематических форумов в Reddit, собрав большое количество лайков и репостов.

Домашняя любимица появилась в доме Келли в конце 2021 года, когда она еще жила в Алабаме.

Жуткая история

"Однажды ее предыдущий владелец связался с сотрудниками приюта с просьбой пристроить Пози в другую семью. Я оформила все необходимые документы, забрала животное к себе и быстро к нему привыкла", — рассказывает Бергман в интервью журналу Newsweek.

Сообщается, что на то время собаке было 13 лет, хотя ветеринар не соглашался с этим, утверждая, что она моложе. По состоянию на сегодня ей около 15 лет.

Домашняя любимица появилась в доме Келли в конце 2021 года Фото: Reddit

Несмотря на сложные испытания, которые пережила Пози, под опекой Бергман она процветала, пока у животного не начался постоянный кашель. Хозяйке, в конце концов, пришлось в начале этого месяца обратиться за помощью к специалисту.

"Он заподозрил коллапс трахеи, поэтому направил нас на рентген грудной клетки. Когда мне показали снимки, то я увидела яркий идеально круглый маленький круг под ее сердцем — это была пуля из пневматического оружия", — рассказывает Бергман.

Животное выжило

К счастью, выстрел не нанес животному никакого видимого вреда: ветеринар говорит, что эта травма не связана с кашлем, от которого сейчас лечится домашняя любимица. Однако эта находка поразила Келли, поэтому она решила написать об инциденте на форуме в Reddit.

"Люди могут быть такими жестокими. Мне жаль, что это произошло, но я рад, что собака в безопасности и ее любят", — написал в разделе комментариев один из пользователей сети.

Другая читательница добавила: "Пози — крепкий орешек. Я рада, что она с вами, теперь собачка в безопасности".

Напомним, ранее Фокус писал, что Нэнси Мут из Флориды (США) взяла из приюта щенка Рокко. По словам волонтеров, он был самым маленьким в выводке и подвергался издевательствам от своих братьев и сестер. Новая хозяйка думала, что это черный лабрадор, но он оказался представителем совсем другой породы.

Тем временем в зоопарке Тайчжоу (Китай) обычных собак породы чау-чау покрасили как тигрят, чтобы заманить туристов. Неоднозначный ход вызвал у некоторых посетителей возмущение, как это уже было раньше, когда домашних любимцев выдавали за панд.