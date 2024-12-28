Жінка залишила їжу вуличному коту, а потім побачила дещо незбагненне на прихованій камері

Переглянувши збережені записи, Саманта Роуз навіть не сподівалась побачити, хто саме прийде до неї на вечерю.

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Саманта Роуз залишила їжу та воду для бродячого кота, якого побачила біля свого будинку, а потім перевірила камеру спостереження й дізналась несподіване продовження цієї історії. Деталями курйозного випадку жінка поділилася на своїй сторінці у TikTok.

У 50-секундному ролику, опублікованому в середу, 18 грудня, Роуз приносить трохи корму для вуличного кота. Камера зовнішнього відеоспостереження, встановлена біля вхідних дверей, зафіксувала, як вона насипає корм, наливає воду в миску та облаштовує невеличке спальне місце для домашнього улюбленця.

Переглянувши записи, жінка не сподівалась побачити, хто саме прийде до неї на вечерю: "Спочатку ми хотіли просто нагодувати безпритульну тварину, тому що постійно бачили її поруч, а припхався цілий чортовий зоопарк".

Першим був скунс, який із вдячністю поласував залишеною їжею, а за ним присунулося два опосуми, яких Саманта жартома назвала великими щурами. На довершення до всього на сході сонця з’являється ще один кіт — абсолютно чорний.

"Багато подій відбувалося, коли я спала", — зазначила авторка в описі до відео.

Вона не очікувала, що запис стане таким вірусним, бо навіть 5000 переглядів — для неї це "багато". Користувачі мережі почали активно коментувати побачене у кадрі.

"Тепер ти не можеш перестати їх годувати. Офіційно нарікаємо тебе Білосніжкою";

"Я вмираю від коментаря про щурів";

"Дівчинко, це не щури, а опосуми!";

"Бідні діти… Всі голодні. Їм тут важко".

Нагадаємо, раніше жінка показала неповторну реакцію свого 7-річного кота, якого звуть Тоу, на появу в домі новонародженої дитини. За словами господині, домашній улюбленець став свідком багатьох важливих подій у її житті, зокрема знайомства з майбутнім чоловіком, одруження та, зрештою, поповнення у сімействі.

Крім того, жінка подала скаргу на свого чоловіка, стверджуючи, що він більше піклується про домашнього кота, ніж про неї. Цю справу розглянув Верховний суд штату Карнатака (Індія).