Мати показала неповторну реакцію кота при знайомстві з новонародженим малюком (відео)

За словами експертів, далеко не кожен домашній улюбленець зустрічає новонародженого з радістю. Котам може знадобитися час, щоб прийняти нову реальність.

Жінка показала неповторну реакцію свого 7-річного кота, якого звуть Тоу, на появу в домі новонародженої дитини. За словами господині, домашній улюбленець став свідком багатьох важливих подій у її житті, зокрема знайомства з майбутнім чоловіком, одруження та, зрештою, поповнення у сімействі.

У відео, опублікованому в TikTok, можна побачити чоловіка, який сидить на дивані з новонародженим на руках. Котик з неприхованою цікавістю примостився поруч з ними, а потім почав ніжно обнюхувати голову дитина і тертися об неї.

За словами матері, це була любов з першого погляду. Вихованець наче знав, що малюк стане його найкращим другом. Така реакція розчулила жінку, яка роками мріяла про цей момент.

"Я плакала за камерою! Протягом трьох днів відновлювалася після кесаревого розтину — це був ніжний момент у дуже важкий час", — розповідає вона в інтерв'ю журналу Newsweek.

Жінка додає, що кіт крадькома "гладить" дитину по голівці, коли тільки може, й дивиться на неї з цікавістю.

Користувачі мережі були вражені побаченим у кадрі, висловлюючи слова підтримки молодій сім’ї.

"Той одразу ж прийняв це немовля як нового члена сім'ї. Вони будуть найкращими друзями", — написав один з учасників обговорення.

Між іншим, за словами експертів, далеко не кожен домашній улюбленець зустрічає новонародженого з радістю. Котам може знадобитися час, щоб пристосуватися до поповнення у родині та прийняти нову реальність. Зокрема, автори тематичної статті у журналі The Spruce Pets рекомендують батькам готувати кота до змін ще до народження дитини. Наприклад, дозволяти йому досліджувати дитячу кімнату, включати характерні звуки та знайомити з новими запахами, такими як дитяча присипка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що кіт Крошик завважки 17 кілограмів, якого називають "найтовстішим у світі", застряг при спробі втечі з дієтичного табору, куди його помістили для реабілітації.

До того ж перський кіт Луїс піднявся на три найвищі гори Англії, Шотландії та Уельсу. Він увійшов в історію, адже став першим представником свого виду, кому вдалось реалізувати таку мандрівку.