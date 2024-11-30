Мать показала неповторимую реакцию кота на новорожденного ребенка (видео)

По словам экспертов, далеко не каждый домашний любимец встречает новорожденного с радостью. Котам может понадобиться время, чтобы принять новую реальность.

Женщина показала неповторимую реакцию своего 7-летнего кота, которого зовут Тоу, на появление в доме новорожденного ребенка. По словам хозяйки, домашний любимец стал свидетелем многих важных событий в ее жизни, в частности знакомства с будущим мужем, замужества и, наконец, пополнения в семействе.

На видео, опубликованном в TikTok, можно увидеть мужчину, который сидит на диване с новорожденным на руках. Котик с любопытством примостился рядом с ними, а затем начал нежно обнюхивать голову ребенок и тереться об нее.

По словам матери, это была любовь с первого взгляда. Питомец как будто знал, что малыш станет его лучшим другом. Такая реакция растрогала женщину, которая годами мечтала об этом моменте.

"Я плакала за камерой! В течение трех дней восстанавливалась после кесарева сечения — это был нежный момент в очень трудное время", — рассказывает она в интервью журналу Newsweek.

Женщина добавляет, что кот украдкой "гладит" ребенка по головке, когда только может, и смотрит на него с интересом.

Пользователи сети были поражены увиденным в кадре, выражая слова поддержки молодой семье.

"Тот сразу же принял этого младенца как нового члена семьи. Они будут лучшими друзьями", — написал один из участников обсуждения.

Между прочим, по словам экспертов, далеко не каждый домашний любимец встречает новорожденного с радостью. Котам может понадобиться время, чтобы приспособиться к пополнению в семье и принять новую реальность. В частности, авторы тематической статьи в журнале The Spruce Pets рекомендуют родителям готовить кота к изменениям еще до рождения ребенка. Например, позволять ему исследовать детскую комнату, включать характерные звуки и знакомить с новыми запахами, такими как детская присыпка.

Напомним, ранее Фокус писал, что кот Крошик весом 17 килограммов, которого называют "самым толстым в мире", застрял при попытке побега из диетического лагеря, куда его поместили для реабилитации.

К тому же персидский кот Луис поднялся на три самые высокие горы Англии, Шотландии и Уэльса. Он вошел в историю, ведь стал первым представителем своего вида, кому удалось реализовать такое путешествие.