"Самый толстый в мире" кот Крошик застрял при попытке побега из диетического лагеря (фото, видео)

Новый образ жизни показался питомцу неприемлемым, поэтому он пытался убежать, но застрял на полке для обуви.

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Кот Крошик весом 17 килограммов, которого называют "самым толстым в мире", застрял при попытке побега из диетического лагеря, куда его поместили для реабилитации. Об этом сообщает его опекунша Екатерина Бедакова в Telegram.

"Крошик сегодня наделал шума, пытаясь сбежать", — отметила женщина в своем посте, прикрепив несколько фотографий и видео.

Котик теперь живет в одном из медицинских учреждений Перми (Россия). Ранее питомец был талисманом местной больницы: его любили гладить сотрудники и пациенты медицинского учреждения. Многие подкармливали его. Таким образом животное набрало более десяти килограммов лишнего веса и, в конце концов, едва могло передвигаться.

Сотрудники приюта для животных спасли Крошика и подарили ему новый дом. Теперь пушистику приходится ежедневно заниматься физическими упражнениями и привыкать к новому рациону.

Очевидно, новый образ жизни показался коту неприемлемым, поэтому он попытался сбежать из диетического лагеря, но застрял на полке для обуви, засунув мордочку в синие кроксы.

"Он очень рассердился, когда мы нашли его висящим в тапочках, но после порции еды снова успокоился. Это одна из тех историй, когда люди так сильно любят кота, что доводят его до переедания и болезни", — указано в заметке.

Вес Крошки превышает 17 килограммов Фото: Newsflash

Впереди кота ждет реабилитационная программа, которая поможет ему как можно быстрее оздоровиться и похудеть — от 50 до 70 граммов в неделю. Кстати, живот пушистика побрили, чтобы постоянно не вытирать его во время тренировок.

"Попытка побега — это хороший знак. Доказательство того, что он на самом деле очень активный мальчик", — добавляет Бедакова.

Крошика посадили на серьезную диету, чтобы помочь ему похудеть Фото: Newsflash

Напомним, ранее Фокус писал, что Кот Шото, который пропал в Техасе (США) почти три года назад, неожиданно воссоединился со своими хозяевами в штате Массачусетс — за 3000 километров от дома. Служба защиты животных "Дакин" сообщила в социальных сетях, что худого уличного кота недавно принес в приют кто-то из местных жителей.

К тому же персидский кот Луис поднялся на три самые высокие горы Англии, Шотландии и Уэльса. Он вошел в историю, ведь стал первым представителем своего вида, кому удалось реализовать такое путешествие.