"Самый толстый в мире" кот Крошик застрял при попытке побега из диетического лагеря (фото, видео)
Новый образ жизни показался питомцу неприемлемым, поэтому он пытался убежать, но застрял на полке для обуви.
Кот Крошик весом 17 килограммов, которого называют "самым толстым в мире", застрял при попытке побега из диетического лагеря, куда его поместили для реабилитации. Об этом сообщает его опекунша Екатерина Бедакова в Telegram.
"Крошик сегодня наделал шума, пытаясь сбежать", — отметила женщина в своем посте, прикрепив несколько фотографий и видео.
Котик теперь живет в одном из медицинских учреждений Перми (Россия). Ранее питомец был талисманом местной больницы: его любили гладить сотрудники и пациенты медицинского учреждения. Многие подкармливали его. Таким образом животное набрало более десяти килограммов лишнего веса и, в конце концов, едва могло передвигаться.
Сотрудники приюта для животных спасли Крошика и подарили ему новый дом. Теперь пушистику приходится ежедневно заниматься физическими упражнениями и привыкать к новому рациону.
Очевидно, новый образ жизни показался коту неприемлемым, поэтому он попытался сбежать из диетического лагеря, но застрял на полке для обуви, засунув мордочку в синие кроксы.
"Он очень рассердился, когда мы нашли его висящим в тапочках, но после порции еды снова успокоился. Это одна из тех историй, когда люди так сильно любят кота, что доводят его до переедания и болезни", — указано в заметке.
Впереди кота ждет реабилитационная программа, которая поможет ему как можно быстрее оздоровиться и похудеть — от 50 до 70 граммов в неделю. Кстати, живот пушистика побрили, чтобы постоянно не вытирать его во время тренировок.
"Попытка побега — это хороший знак. Доказательство того, что он на самом деле очень активный мальчик", — добавляет Бедакова.
Напомним, ранее Фокус писал, что Кот Шото, который пропал в Техасе (США) почти три года назад, неожиданно воссоединился со своими хозяевами в штате Массачусетс — за 3000 километров от дома. Служба защиты животных "Дакин" сообщила в социальных сетях, что худого уличного кота недавно принес в приют кто-то из местных жителей.
К тому же персидский кот Луис поднялся на три самые высокие горы Англии, Шотландии и Уэльса. Он вошел в историю, ведь стал первым представителем своего вида, кому удалось реализовать такое путешествие.