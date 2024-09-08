"Самый толстый в мире" бездомный кот сел на диету, чтобы снова научиться ходить (фото)

Ветеринары во время медицинского осмотра даже не смогли провести ультразвуковое обследование из-за избыточного веса толстяка.

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Бездомный кот Крошик, которого работники приюта для животных вытащили из подвала больницы в Перми (РФ), может посоревноваться за статус "самого толстого в мире". Он настолько большой, что разучился ходить. Вероятно, персонал медицинского учреждения закормил любимца до такой степени, что это вышло за рамки разумного. Об этом пишет издание New York Post.

Рыжий кот гигантских размеров, возможно, жил не в идеальных условиях, однако точно не голодал. Его вес превышает 17 килограммов, что значительно выше нормы. Когда волонтеры доставали пушистика из подвала, тот сидел на диете из печенья и супа.

Вес Крошки превышает 17 килограммов Фото: Newsflash

"Его история — чрезвычайно редкий случай, когда кто-то так сильно любит кота, что откормил его до такого беспомощного состояния", — пояснил представитель приюта "Матроскин".

По его словам, ветеринары во время медицинского осмотра даже не смогли провести надлежащее ультразвуковое обследование из-за избыточного веса толстяка.

Ветеринары не смогли провести надлежащее ультразвуковое обследование из-за избыточного веса котика Фото: Newsflash

Сейчас Крошика посадили на серьезную диету, чтобы помочь ему похудеть и вернуться к привычному образу жизни. Как только он сможет ходить, то начнет регулярно тренироваться на беговой дорожке.

Эксперты отмечают, что большинство домашних кошек должны весить около 10 фунтов (4,5 кг), но этот показатель может варьироваться в зависимости от породы.

Крошика посадили на серьезную диету, чтобы помочь ему похудеть Фото: Newsflash

Напомним, ранее Фокус писал, что Кот Шото, который пропал в Техасе (США) почти три года назад, неожиданно воссоединился со своими хозяевами в штате Массачусетс — за 3000 километров от дома. Служба защиты животных "Дакин" сообщила в социальных сетях, что худого уличного кота недавно принес в приют кто-то из местных жителей. Ветеринары не могли поверить собственным глазам, когда обнаружили у него под кожей микрочип с контактной информацией.

К тому же персидский кот Луис поднялся на три самые высокие горы Англии, Шотландии и Уэльса. Он вошел в историю, ведь стал первым представителем своего вида, кому удалось реализовать такое путешествие.