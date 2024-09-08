"Найтовстіший в світі" бездомний кіт сів на дієту, щоб знову навчитися ходити (фото)

Ветеринари під час медичного огляду навіть не змогли провести належне ультразвукове обстеження через надлишкову вагу товстуна.

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Бездомний кіт Крошик, якого працівники притулку для тварин витягли з підвалу лікарні у Пермі (РФ), може позмагатися за статус "найтовстішого у світі". Він настільки огрядний, що розучився ходити. Ймовірно, персонал медичного закладу загодував улюбленця до такої міри, що це вийшло за рамки розумного. Про це пише видання New York Post.

Рудий кіт гігантських розмірів, можливо, жив не в ідеальних умовах, однак точно не голодував. Його вага перевищує 17 кілограмів, що значно вище норми. Коли волонтери діставали пухнастика з підвалу, той сидів на дієті з печива та супу.

Вага Крошика перевищує 17 кілограмів Фото: Newsflash

"Його історія — надзвичайно рідкісний випадок, коли хтось так сильно любить кота, що відгодував його до такого безпорадного стану", — пояснив представник притулку "Матроскін".

За його словами, ветеринари під час медичного огляду навіть не змогли провести належне ультразвукове обстеження через надлишкову вагу товстуна.

Ветеринари не змогли провести належне ультразвукове обстеження через надлишкову вагу котика Фото: Newsflash

Зараз Крошика посадили на серйозну дієту, щоб допомогти йому схуднути й повернутися до звичного способу життя. Щойно він зможе ходити, то почне регулярно тренуватися на біговій доріжці.

Експерти зазначають, що більшість домашніх котів мають важити близько 10 фунтів (4,5 кг), але цей показник може варіюватися залежно від породи.

Крошика посадили на серйозну дієту, щоб допомогти йому схуднути Фото: Newsflash

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Кіт Шото, який зник у Техасі (США) майже три роки тому, несподівано возз'єднався зі своїми господарями у штаті Массачусетс — за 3000 кілометрів від дому. Служба захисту тварин "Дакін" повідомила в соціальних мережах, що худого вуличного кота нещодавно приніс у притулок хтось з місцевих жителів. Ветеринари не могли повірити власним очам, коли виявили у нього під шкірою мікрочип з контактною інформацією.

До того ж перський кіт Луїс піднявся на три найвищі гори Англії, Шотландії та Уельсу. Він увійшов в історію, адже став першим представником свого виду, кому вдалось реалізувати таку мандрівку.