Зниклого 3 роки тому кота знайшли за 3000 тис. км від дому: як він там опинився (фото)

Карла з США провела у дорозі 26 годин, щоб возз'єднатися з Шото й забрати свого вихованця додому.

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Кіт Шото, який зник у Техасі (США) майже три роки тому, несподівано возз'єднався зі своїми господарями у штаті Массачусетс — за 3000 кілометрів від дому. Служба захисту тварин "Дакін" повідомила в соціальних мережах, що худого вуличного кота нещодавно приніс у притулок хтось з місцевих жителів. Ветеринари не могли повірити власним очам, коли виявили у нього під шкірою мікрочип з контактною інформацією.

Власниця пухнастика, яку звуть Карла, зізналась, що спочатку занепокоїлась, коли їй зателефонував невідомий номер з кодом Массачусетсу, але вона вирішила відповісти й була шокована, дізнавшись, що Шото знайшли за 3000 кілометрів від дому.

"Ніхто ніколи не дізнається, як він потрапив до Массачусетсу, що він пережив і кого зустрів по дорозі. Ця пригода назавжди залишиться його таємницею", — йдеться в повідомленні на Facebook.

Карла провела у дорозі 26 годин, щоб возз'єднатися з Шото й забрати свого улюбленого вихованця додому.

"Для нас було великою честю возз'єднати членів сім'ї після такої довгої розлуки. Це стало можливим завдяки дивовижній силі мікрочипа", — зазначили в притулку.

Користувачі мережі у коментарях радіють, що ця історія закінчилась щасливо.

"Принаймні, ваш кіт подолав шлях з Техасу в Массачусетс цілим і неушкодженим!";

"Бідолашний котик, я б дуже хотіла дізнатися, що з ним за цей час сталося, але тепер це його таємниця";

"Я люблю щасливі фінали!";

"Яке несподіване возз'єднання. Я б вилив відро сліз".

Нагадаємо, це уже далеко не перший подібний видаток. Раніше Фокус писав про власницю кота Ліз Гіллеспі з містечка Рок-Спрінг, яка не могла повірити своїм очам, коли її домашній улюбленець повернувся додому через 7 років після зникнення.

Крім того, завдяки мікрочипу собака Клео, який зник 10 років тому, возз'єднався зі своєю сім'єю. 14-річного метиса кокер-спанієля та пуделя волонтери підібрали на вулиці, а згодом перевірили його на наявність мікрочипа із контактними даними власників.