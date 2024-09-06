Пропавшего 3 года назад кота нашли за 3000 тыс. км от дома: как он там оказался (фото)

Карла из США провела в пути 26 часов, чтобы воссоединиться с Шото и забрать своего питомца домой.

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Кот Шото, который пропал в Техасе (США) почти три года назад, неожиданно воссоединился со своими хозяевами в штате Массачусетс — в 3000 километрах от дома. Служба защиты животных "Дакин" сообщила в социальных сетях, что худого уличного кота недавно принес в приют кто-то из местных жителей. Ветеринары не могли поверить собственным глазам, когда обнаружили у него под кожей микрочип с контактной информацией.

Владелица пушистика, которую зовут Карла, призналась, что сначала забеспокоилась, когда ей позвонил неизвестный номер с кодом Массачусетса, но она решила ответить и была шокирована, узнав, что Шото нашли за 3000 километров от дома.

"Никто никогда не узнает, как он попал в Массачусетс, что он пережил и кого встретил по дороге. Это приключение навсегда останется его тайной", — указано в сообщении на Facebook.

Карла провела в пути 26 часов, чтобы воссоединиться с Шото и забрать своего любимого питомца домой.

"Для нас было большой честью воссоединить членов семьи после такой долгой разлуки. Это стало возможным благодаря удивительной силе микрочипа", — отметили в приюте.

Пользователи сети в комментариях радуются, что эта история закончилась счастливо.

"По крайней мере, ваш кот преодолел путь из Техаса в Массачусетс целым и невредимым!";

"Бедный котик, я бы очень хотела узнать, что с ним за это время произошло, но теперь это его тайна";

"Я люблю счастливые финалы!";

"Какое неожиданное воссоединение. Я бы вылил ведро слез".

Напомним, это уже далеко не первая подобная выдача. Ранее Фокус писал о владелице кота Лиз Гиллеспи из городка Рок-Спринг, которая не могла поверить своим глазам, когда её домашний любимец вернулся домой спустя 7 лет после исчезновения.

Кроме того, благодаря микрочипу собака Клео, которая исчезла 10 лет назад, воссоединилась со своей семьей. 14-летнего метиса кокер-спаниеля и пуделя волонтеры подобрали на улице, а затем проверили его на наличие микрочипа с контактными данными владельцев.