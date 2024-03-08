Ухоженная и здоровая: собака неожиданно вернулась домой через 10 лет (фото)

Хозяева не оставляли надежды разыскать своего домашнего любимца и продолжали регулярно обновлять информацию в микрочипе.

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Благодаря микрочипу собака Клео, пропавшая 10 лет назад, воссоединилась со своей семьей. Об этом сообщил приют для животных The Humane Society of Tampa Bay на своей официальной странице в Facebook.

14-летнего метиса кокер-спаниеля и пуделя волонтеры подобрали на улице, а затем проверили его на наличие микрочипа с контактными данными владельцев. К счастью, маячок был.

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Сотрудники приюта позвонили владельцам животного и узнали, что пес пропал еще десять лет назад в округе Тампа (штат Флорида, США). Новость о находке ошеломила семью, которая уже успела переехать в Майами.

"Мы надеялись на счастливый финал и воссоединение собачки с ее хозяевами, но не ожидали такой невероятной радости, которую принесла эта история. Поражены, что собака вернулась домой через такое сумасшедшее количество времени. 10 лет — это действительно удивительно!" — написала в Facebook Риган Блессинджер, менеджер по маркетингу The Humane Society of Tampa Bay.

Сотрудники приюта позвонили владельцам домашнего питомца и узнали, что пес пропал еще десять лет назад в округе Тампа Фото: Facebook

Зоозащитники предполагают, что все это время Клео могла жить в другой семье, хотя официально ее никто не забирал. Впрочем, собака имеет ухоженный внешний вид и в целом здорова.

Тем временем хозяева продолжали регулярно обновлять информацию в микрочипе и не оставляли надежды разыскать своего "милого, спокойного и любознательного" щенка. 2 марта они наконец приехали в приют, чтобы забрать пушистика домой.

"Мы не можем быть счастливее их. Эта история лишний раз доказывает силу микрочипирования домашних животных и вдохновляет никогда не терять надежду", — написали сотрудники в Facebook, тем самым растрогав многих пользователей сети.

Зоозащитники предполагают, что все это время Клео мог жить в другой семье, хотя официально его никто не забирал Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал о пропавшем в 2012 году коте по кличке Тоби, который неожиданно вернулся домой накануне Рождества. Владельцы домашнего любимца, семья Алланов из Великобритании, забрали его из службы защиты котов Cats Protection, куда питомца принесла жительница городка Бедфорд.

Кроме того, мы рассказывали ужасную историю о том, как 55-летний Энтони Беллман из Флориды, что в США, замотал свою собаку Ксилу в черный пакет и выбросил в контейнер для мусора. Животное чудом выжило и вскоре благодаря вшитому микрочипу и вебкамерам "указало" местному шерифу на своего непорядочного хозяина.