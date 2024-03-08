Доглянутий та здоровий: собака несподівано повернувся додому через 10 років (фото)

Господарі не полишали надії розшукати свого домашнього улюбленця і продовжували регулярно оновлювати інформацію у мікрочипі.

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Завдяки мікрочипу собака Клео, який зник 10 років тому, возз'єднався зі своєю сім'єю. Про це повідомив притулок для тварин The Humane Society of Tampa Bay на своїй офіційній сторінці у Facebook.

14-річного метиса кокер-спанієля та пуделя волонтери підібрали на вулиці, а згодом перевірили його на наявність мікрочипа із контактними даними власників. На щастя, маячок був.

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Співробітники притулку зателефонували власникам домашнього улюбленця й дізналися, що пес зник ще десять років тому в окрузі Тампа (штат Флорида, США). Новина про знахідку приголомшила родину, яка уже встигла переїхати до Маямі.

"Ми сподівалися на щасливий фінал та возз'єднання песика з його господарями, але не очікували такої неймовірної радості, яку принесла ця історія. Вражені, що собака повернувся додому через таку божевільну кількість часу. 10 років — це справді дивовижно!" — написала у Facebook Ріган Блессінджер, менеджерка з маркетингу The Humane Society of Tampa Bay.

Співробітники притулку зателефонували власникам домашнього улюбленця й дізналися, що пес зник ще десять років тому в окрузі Тампа Фото: Facebook

Зоозахисники припускають, що весь цей час Клео міг жити в іншій родині, хоча офіційно його ніхто не забирав. Втім, песик має доглянутий вигляд та загалом здоровий.

Тим часом господарі продовжували регулярно оновлювати інформацію у мікрочипі та не полишали надії розшукати своє "миле, спокійне та допитливе" цуценя. 2 березня вони нарешті приїхали до притулку, щоб забрати пухнастика додому.

"Ми не можемо бути щасливішими за них. Ця історія зайвий раз доводить силу мікрочипування домашніх тварин та надихає ніколи не втрачати надію", — написали співробітники у Facebook, тим самим розчуливши багатьох користувачів мережі.

Зоозахисники припускають, що весь цей час Клео міг жити в іншій родині, хоча офіційно його ніхто не забирав Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав про зниклого у 2012 році кота на прізвисько Тобі, який несподівано повернувся додому напередодні Різдва. Власники домашнього улюбленця, сім’я Алланів з Великої Британії, забрали його зі служби захисту котів Cats Protection, куди тваринку принесла жителька містечка Бедфорд.

Крім того, ми розповідали жахливу історію про те, як 55-річний Ентоні Беллман з Флориди, що у США, замотав свого собаку Ксилу в чорний пакет і викинув у контейнер для сміття. Тваринка чудом вижила і невдовзі завдяки вшитому мікрочипу та вебкамерам "вказала" місцевому шерифу на свого непорядного господаря.