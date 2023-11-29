Подарунок на Різдво: кіт повернувся додому через 11 років після зникнення (фото)

Ключову роль у поверненні кота додому зіграв вшитий у нього мікрочип з усією необхідною інформацією.

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Зниклий у 2012 році кіт по кличці Тобі несподівано повернувся додому напередодні Різдва. Власники домашнього улюбленця, сім’я Алланів з Великої Британії, забрали його зі служби захисту котів Cats Protection, куди його доправила жителька містечка Бедфорд. Про дивовижну історію написало видання Coventry Live.

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"Це схоже на різдвяне диво. Я спочатку була в шоку й не могла у це повірити. Коли Тобі зник, ми припустили, що сталося найгірше. Він зовсім не змінився за весь цей час", – розповідає 52-річна Джастін Аллан.

Жінка зізнається, що у 14-річного Тобі був особливий зв'язок з її молодшим сином Чарлі, якому зараз 23 роки.

"Він мріяв про кота з восьми років, і ми вирішили подарувати йому на день народження. Взяли пухнастика з місцевого притулку", — згадує британка.

За її словами, ключову роль у поверненні кота додому зіграв вшитий у нього мікрочип з усією необхідною інформацією. І хоча за ці роки сімейство Алланів змінило адресу проживання, втім номер телефону залишився той самий.

Кіт Тобі Фото: The Allan family

"Завжди радісно чути подібні історії, коли кіт і господарі возз’єднуються після стількох років розлуки", – каже Медісон Роджерс, співробітниця британської служби захисту котів Cats Protection.

Кіт Тобі з Великої Британії повернувся додому Фото: The Allan family Кіт Тобі з Великої Британії повернувся додому Фото: The Allan family

До речі, з червня 2024 року чипування домашніх тварин стане обов’язковим в Англії. Порушникам загрожує штраф у розмірі 500 фунтів стерлінгів (близько 23 тисяч гривень).

Нагадаємо, що Фокус раніше писав, як у Львові кіт зачинив на балконі свою 65-річну господиню. Жінка просиділа так кілька годин, поки їй на допомогу не прийшли сусіди разом із поліціянтами.

Інший курйозний випадок стався у Дніпрі: кота взяли на роботу в історичний музей. Музейні співробітники прийняли у свій колектив вже трьох хвостатих. Дві собаки охороняють заклад вночі, а кіт Мася — ловить мишей.