Подарок на Рождество: кот вернулся домой через 11 лет после исчезновения (фото)

Ключевую роль в возвращении кота домой сыграл вшитый в него микрочип со всей необходимой информацией.

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Пропавший в 2012 году кот по кличке Тоби неожиданно вернулся домой накануне Рождества. Владельцы домашнего любимца, семья Алланов из Великобритании, забрали его из службы защиты котов Cats Protection, куда его доставила жительница городка Бедфорд. Об удивительной истории написало издание Coventry Live.

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"Это похоже на рождественское чудо. Я сначала была в шоке и не могла в это поверить. Когда Тоби исчез, мы предположили, что произошло худшее. Он совсем не изменился за все это время", — рассказывает 52-летняя Джастин Аллан.

Женщина признается, что у 14-летнего Тоби была особая связь с ее младшим сыном Чарли, которому сейчас 23 года.

"Он мечтал о коте с восьми лет, и мы решили подарить ему на день рождения. Взяли пушистика из местного приюта", — вспоминает британка.

По ее словам, ключевую роль в возвращении кота домой сыграл вшитый в него микрочип со всей необходимой информацией. И хотя за эти годы семейство Алланов сменило адрес проживания, впрочем, номер телефона остался тот же.

Кот Тоби Фото: The Allan family

"Всегда радостно слышать подобные истории, когда кот и хозяева воссоединяются после стольких лет разлуки", — говорит Мэдисон Роджерс, сотрудница британской службы защиты котов Cats Protection.

Кот Тоби из Великобритании вернулся домой Фото: The Allan family Кот Тоби из Великобритании вернулся домой Фото: The Allan family

Кстати, с июня 2024 года чипирование домашних животных станет обязательным в Англии. Нарушителям грозит штраф в размере 500 фунтов стерлингов (около 23 тысяч гривен).

Напомним, что Фокус ранее писал, как во Львове кот закрыл на балконе свою 65-летнюю хозяйку. Женщина просидела так несколько часов, пока ей на помощь не пришли соседи вместе с полицейскими.

Другой курьезный случай произошел в Днепре: кота взяли на работу в исторический музей. Музейные сотрудники приняли в свой коллектив уже трех хвостатых. Две собаки охраняют заведение ночью, а кот Мася — ловит мышей.