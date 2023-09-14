Просидела несколько часов: во Львове кот закрыл свою хозяйку на балконе (видео)

Чтобы освободить женщину патрульным пришлось искать лестницу и залезать через окно на 2 этаже.

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Во Львове кот закрыл на балконе свою владелицу. Женщина просидела так несколько часов, пока ей на помощь не пришли соседи вместе с полицейскими. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

13 сентября патрульные получили вызов о том, что на улице Гринченко местная жительница сидит на балконе и не может выбраться из-за того, что там закрылась дверь.

Заявительница рассказала, что недавно ее соседка перенесла сложную операцию, поэтому она очень за нее волновалась.

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Патрульные, которые приехали на вызов, были удивлены, ведь виновником происшествия стал кот 65-летней женщины. Когда она вышла на балкон, тот прыгнул на дверь, и она закрылась.

Полицейские пытались разными способами попасть в помещение и потом все же удалось найти лестницу. Патрульный поднялся в квартиру на втором этаже через окно. Он освободил женщину из ловушки.

65-летняя гражданка поблагодарила полицейских за службу.

Напомним, что женщина пожаловалась на "войну" с соседями из-за их котов. Конфликт произошел из-за претензий, что женщина выпускает свою собаку, и та лает на котов через забор. Сосед заявил, что этот лай — "раздражающий".

Ранее сообщалось, что нига рекордов Гиннеса показала самого прыгучего домашнего кота в мире. Он установил новый мировой рекорд по количеству прыжков кошки за одну минуту, прыгнув через скакалку девять раз за 60 секунд.