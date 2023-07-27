Может сам открыть дверь: "самый большой кот" в мире стал еще больше (видео)

Кот по кличке Кефир вырос настолько, что теперь может открывать дверь и выходить в сад. Белое пушистое животное часто принимают за собаку из-за его длинного туловища и больших лап.

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Кефир, знаменитый огромный кот породы мейн-кун, стал еще больше и умнее. В новом видеоролике, который показала его хозяйка Юлия Минина, он сам открывает дверь. Об этом пишет Daily Star.

Белое пушистое животное часто принимают за собаку из-за его длинного туловища и больших лап. Его прозвали "самым большим котом в мире", и он вырос настолько, что теперь может открывать дверь и выходить в сад.

На видео, снятом хозяйкой Юлией Мининой, видно, что кот одного роста с ее двухлетней дочерью, которая в это время готовила на кухне закуски.

Кот одного роста с двухлетней девочкой Фото: yuliyamnn/Instagram

За последние несколько месяцев гигантский кот приобрел известность в соцсетях и был назван поклонниками по всему миру "нежным гигантом". В прошлом месяце Юлия сообщила о новых новостях в Instagram и поделилась новым видео, на котором Кефир гуляет в саду. На видео Кефир стоит на двух лапах и спокойно открывает дверь. Наслаждаясь солнцем и растянувшись на траве, животное также пытается поймать бабочку. Кот еще некоторое время играл в саду, после чего хозяйка смыла грязь со своего любимца.

"Мы не боимся грязи. Двор это любимое место семейного отдыха. Ни дня без прогулки на улице. На видео — небольшая часть всех развлечений "Кефа" и небольшая часть моих любимых помощников по уборке", — пишет Юлия.

Поклонники были рады вновь увидеть "нежного гиганта"

"Мы хотим больше видео с Кефиром, этот огромный кот такой красивый!" — написал один из пользователей Instagram.

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