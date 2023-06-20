Играет только с игрушками для собак: кот огромных размеров напугал ветеринара (видео)

Домашний кот Лауры Кей вырос настолько большим, что стал эквивалентен взрослому самцу рыси, а его вес составляет внушительные 11 кг. Вместе женщина и ее питомец набрали более 300 000 подписчиков в TikTok.

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Семилетний кот по кличке Декстер однажды напугал своими размерами ветеринара. Животное весит 11 кг и играет только с игрушками для собак. Об этом пишет Daily Express.

34-летняя хозяйка Лаура Кей, проживающая в Вест-Линкольн, Онтарио (Канада), выглядит слишком низкой из-за своего огромного питомца.

Декстер "уничтожал крошечные" игрушки, предназначенные для других, более обычных по размеру кошек. Кот является гибридной породой, родственной с диким сервалом, который обитает в Африке.

"Все кошачьи башни слишком малы для него. Я купила ему самую большую, которую смогла найти, но она все равно мала для него. Я покупаю ему собачьи лакомства. В основном он ест сырую молотую курицу смешанную с кормом для домашних животных", — сказала Лаура.

Вместе Лора и Декстер набрали более 300 000 подписчиков в TikTok. Фото: SWNS

Издание отмечает, что за содержание такого крупного кота в доме приходится платить. Лора ежемесячно выкладывает за Декстера 90 фунтов стерлингов (чуть более 4 тысяч гривен). Кошки породы саванна представляют собой нечто среднее между домашней кошкой и африканским сервалом. Сейчас они известны как самые крупные домашние кошки.

Декстер часто может напугать людей, которые случайно сталкиваются с ним, но последним, кто был шокирован и испуган был ветеринар.

"Последний раз я столкнулась с тем, что кто-то боится его, только у ветеринара. Кот такого размера может причинить много вреда, но он никогда бы не сделал ничего подобного", — сказала хозяйка животного.

Вместе Лора и Декстер набрали более 300 000 подписчиков в TikTok.

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