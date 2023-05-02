Приятный бонус: мужчина купил дом не подозревая о "тайном" бассейне в саду (фото)

Однажды после сильного дождя Джон Рейнольдс вернулся в свой новый дом и обнаружил, что теперь у него есть огромный бассейн на заднем дворе. Если бы мужчина захотел сделать такой с нуля, то ему пришлось бы потратить 150 тысяч долларов.

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35-летний Джон Рейнольдс из штата Техас, США, купил ветхий дом с тремя спальнями два года назад, всего за 19 000 долларов. Однажды после сильного дождя мужчина узнал, что на заднем дворе находится приятный "бонус". Об этом рассказывает The Mirror.

Дом был предназначен под снос, но американец был достаточно сообразительным, чтобы понять, что, отремонтировав его, можно получить кругленькую сумму за продажу или оставить себе в качестве жилья для будущей семьи. Поэтому он приступил к работе.

Через три месяца после начала работ Джон был озадачен болотистым участком земли, который находился в дальней части его сада. Мужчина заметил, что даже когда не было дождя, он быстро зарастал сорняками. Имея огромный список робот, Джон просто решил отложить уборку сада на потом и занялся ремонтом внутри дома.

Издание пишет, что во время сильной грозы мужчина, который работает медбратом, удивился звонку своей новой соседки, которая сказала ему проверить задний двор, что дождь смыл в его саду землю и теперь там бассейн.

"Я не понимаю, о чем вы говорите, у меня нет бассейна", а она ответила, что есть", — вспоминает как ответил на звонок мужчина.

После всех своих удивительных открытий Джон отложил планы по продаже дома Фото: коллаж Фокус

Дождевая вода показала Джону, что у него на заднем дворе есть огромный бассейн размером 32x17 футов (9,7х5,1 метра). Ранее он был засыпан землей. Когда мужчина вернулся домой, он сразу же заметил край бассейна. Если бы он строил такой потрясающий бассейн с нуля, то ему пришлось бы потратить 150 000 долларов. Однако он заплатил только 9 500 долларов за его генеральную уборку и чистку.

"Такое ощущение, что я наткнулся на выигрышный лотерейный билет. Когда я покупал дом, я не думал, что буду плавать в собственном бассейне. На очистку ушло 11 месяцев, и когда начало проявляться дно, я ждал, что на нем будет огромная трещина, но этого так и не произошло", — сказал Рейнольдс.

После всех своих удивительных открытий Джон отложил планы по продаже дома, который сейчас стоит 210 000 долларов, и сделал его пока что своим жильем.

Ранее Фокус писал, что парень выкопал дом под землей после ссоры с родителями. В убежище есть WiFi, звуковые колонки и угольная печь. Парень рассказал о своих планах по расширению помещения.

Также сообщалось, что мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего нового дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.