Приємний бонус: чоловік купив будинок не підозрюючи про "таємний" басейн у саду (фото)

Якось після сильного дощу Джон Рейнольдс повернувся до свого нового будинку і виявив, що тепер він має величезний басейн на задньому дворі. Якби чоловік захотів зробити такий із нуля, то йому довелося б витратити 150 тисяч доларів.

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35-річний Джон Рейнольдс зі штату Техас, США, купив старий будинок із трьома спальнями два роки тому, всього за 19 000 доларів. Якось після сильного дощу чоловік дізнався, що на задньому дворі на нього чекає приємний "бонус". Про це розповідає The Mirror.

Будинок був призначений під знесення, але американець був досить кмітливим, щоб зрозуміти, що, відремонтувавши його, можна отримати кругленьку суму за продаж або залишити собі як житло для майбутньої родини. Тому він розпочав роботу.

Через три місяці після початку робіт Джон був спантеличений болотистою ділянкою землі, яка знаходилася в дальній частині його саду. Чоловік помітив, що навіть коли не було дощу, вона швидко заростала бур'янами. Маючи величезний список робіт, Джон просто вирішив відкласти прибирання саду на потім та зайнявся ремонтом усередині будинку.

Видання пише, що під час сильної грози чоловік, який працює медбратом, здивувався дзвінку своєї нової сусідки, яка сказала йому перевірити заднє подвір'я, що дощ змив у саду землю і тепер там басейн.

"Я не розумію, про що ви говорите, у мене немає басейну, а вона відповіла, що є", — згадує як відповів на дзвінок чоловік.

Після всіх своїх дивовижних відкриттів Джон відклав плани продажу будинку Фото: колаж Фокус

Дощова вода показала Джону, що у нього на задньому дворі є величезний басейн розміром 32х17 футів (9,7х5,1 метра). Раніше його було засипано землею. Коли чоловік повернувся додому, він одразу помітив край басейну. Якби він будував такий приголомшливий басейн із нуля, то йому довелося б витратити 150 000 доларів. Однак він заплатив лише 9 500 доларів за його генеральне прибирання та чищення.

"Таке відчуття, що я натрапив на виграшний лотерейний білет. Коли я купував будинок, я не думав, що плаватиму у власному басейні. На очищення пішло 11 місяців, і коли почало виявлятися дно, я чекав, що на ньому буде величезна тріщина, але цього так і не сталося", — сказав Рейнольдс.

Після всіх своїх дивовижних відкриттів Джон відклав плани продажу будинку, який зараз коштує 210 000 доларів, і зробив його поки що своїм житлом.

Раніше Фокус писав, що парубок викопав будинок під землею після сварки з батьками. У притулку є WiFi, звукові колонки та вугільна піч. Хлопець розповів про свої плани щодо розширення приміщення.

Також повідомлялося, що чоловік зіткнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері у підвалі свого нового будинку. Доступ до неї було заблоковано металевою шафою.