Випустив пар: хлопець викопав будинок під землею після сварки з батьками (фото)

8 років тому Андрес Канто почав копати підземну печеру в саду, яка зараз стала схожа на будинок. У сховищі з'явилися WiFi, звукові колонки та вугільна піч. Хлопець розповів про свої плани щодо розширення приміщення.

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22-річний Андрес Канто з Іспанії розповів, як після сварки з батьками знайшов незвичайне хобі. Хлопець за 8 років викопав велику підземну печеру із двома кімнатами. Про це пише The Mirror.

Канто було 14 років, коли він вступив у дрібну суперечку з батьками, які не дозволили йому одягнути спортивний костюм для прогулянки. У помсту підліток залишився вдома і взяв у руки кирку дідуся, зганяючи свою злість на землі в саду.

Минуло вісім років, і маленька ямка в траві перетворилася на велику підземну печеру, зі сходами, що ведуть глибоко вниз, до будови, що складається з вітальні та спальні. У сховищі також з'явилися WiFi, звукові колонки та вугільна піч.

"За останні два роки я розширив головну кімнату, знизивши рівень землі ще на пів метра. Я також почав рити новий тунель на 0,5 метра глибше, щоб розпочати нову кімнату", — розповів Андрес.

Канто почав копати коли йому було 14 років Фото: колаж Фокус

Молодий хлопець, який є актором-початківцем, живе в Мурсії (Іспанія) і навчається у Вищій школі драматичного мистецтва, але все одно знаходить час для роботи над своїм сховищем у вихідні.

"Під час пандемії я досяг великих успіхів у роботі над печерою, але зараз у мене менше часу на неї. На розкопки я виділяю всього чотири години на тиждень", — пояснив він.

Всередині печери Андрес має вугільну піч для приготування їжі, звукову систему для прослуховування музики, WiFi, підключений до його телефону, ліжко, а також чотири електричні розетки. Сховище займає приблизно п'ять квадратних метрів саду та знаходиться на глибині п'яти метрів під землею.

"Вся моя сім'я та друзі звикли до печери, деякі з них навіть люблять допомагати", — пояснив він.

Всередині печери є вугільна піч для приготування їжі Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що все починалося як спосіб випустити пару після сварки з батьками. Потім він почав використовувати це заняття як можливість розвіятись вечорами після школи, працюючи над своїми розкопками вручну кілька днів на тиждень.

Раніше Фокус писав, що чоловік зіткнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері у підвалі свого нового будинку. Доступ до неї було заблоковано металевою шафою.

Також повідомлялося, що сімейна пара використала 120 тонн води, щоб провчити господаря знімного будинку. Вони помстилися власнику знімної вілли, увімкнувши всі крани з водою, світло, електроприлади та газ на всі 25 днів проживання.