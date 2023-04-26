Выпустил пар: парень выкопал дом под землей после ссоры с родителями (фото)

8 лет назад Андрес Канто начал копать подземную пещеру в саду, которая сейчас стала похожа на дом. В убежище появились WiFi, звуковые колонки и угольная печь. Парень рассказал о своих планах по расширению помещения.

Related video

22-летний Андрес Канто из Испании рассказал как после ссоры с родителями обрел необычное хобби. Парень за 8 лет выкопал большую подземную пещеру с двумя комнатами. Об этом пишет The Mirror.

Канто было 14 лет, когда он вступил в мелкий спор с родителями, которые не разрешили ему надеть спортивный костюм для прогулки. В отместку подросток остался дома и взял в руки дедушкину кирку, вымещая свою злость на земле в саду.

Прошло восемь лет, и маленькая ямка в траве превратилась в большую подземную пещеру, со ступенями, ведущими глубоко вниз, в строение, состоящее из гостиной и спальни. В убежище также появились WiFi, звуковые колонки и угольная печь.

"За последние два года я расширил главную комнату, понизив уровень земли еще на полметра. Я также начал рыть новый туннель на 0,5 метра глубже, чтобы начать новую комнату", — рассказал Андрес.

Канто начал копать когда ему было 14 лет Фото: коллаж Фокус

Молодой парень, который является начинающим актером, живет в Мурсии (Испания) и учится в Высшей школе драматического искусства, но все равно находит время для работы над своим убежищем по выходным.

"Во время пандемии я добился больших успехов в работе над пещерой, но сейчас у меня меньше времени на нее. На раскопки я выделяю всего четыре часа в неделю", — объяснил он.

Внутри пещеры у Андреса есть угольная печь для приготовления пищи, звуковая система для прослушивания музыки, WiFi, подключенный к его телефону, кровать, а также четыре электрические розетки. Убежище занимает примерно пять квадратных метров сада и находится на глубине пяти метров под землей.

"Вся моя семья и друзья привыкли к пещере, некоторые из них даже любят помогать", — объяснил он.

Внутри пещеры есть угольная печь для приготовления пищи Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что все начиналось как способ выпустить пар после ссоры с родителями. Потом он начал использовать это занятие как возможность развеяться по вечерам после школы, работая над своими раскопками вручную несколько дней в неделю.

Ранее Фокус писал, что мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего нового дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.

Также сообщалось, что семейная пара использовала 120 тонн воды, чтобы проучить хозяина съемного дома. Они отомстили владельцу съемной виллы, включив все краны с водой, свет, электроприборы и газ на все 25 дней проживания.