Семейная пара использовала 120 тонн воды, чтобы проучить хозяина съемного дома

Пара отомстила владельцу съемной виллы, включив все краны с водой, свет, электроприборы и газ на все 25 дней проживания. В результате общий счет выставленный домовладельцу составил 1570 долларов.

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Семейна пара из Китая во время поездки в Южную Корею отомстила хозяину съемного жилья, который не захотел возвращать деньги за его бронирование. Они оставили открытыми краны в доме Airbnb и использовали 120 тонн воды. Об этом пишет Next Shark.

Неизвестная пара забронировала виллу в Сеуле на 25 дней и полностью оплатила проживание. Однако они попросили отменить бронирование и вернуть им деньги после того, как узнали, что дом находится не в центре города. Владелец дома отказался от их просьбы, поскольку оплата уже была произведена и бронирование подтверждено. Они решили отомстить ему, включив все краны с водой, свет, электроприборы и газ на весь период проживания.

Пара, путешествовала по разным регионам Южной Кореи, возвращаясь в съемное жилище каждые три-четыре дня не более чем на пять минут. Хозяин не был осведомлен о том, что происходило в его доме, пока газовая компания не связалась с ним и не спросила о внезапном увеличении газопотребления.

"За пять дней они использовали 120 тонн (31 700 галлонов) воды", — рассказал домовладелец.

Мужчина отметил, что на различные расходы ушло 728 долларов, в результате чего общий счет составил 1570 долларов.

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