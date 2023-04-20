Разрушила бизнес: женщина отомстила начальнику за то, что тот уволил ее из-за "болезни"

Девушка проработала два месяца тренером по гимнастике, прежде чем узнала, что ее уволили, пока она была в больнице.

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Женщина, которая пожелал остаться неизвестной, заявила на популярном форуме Reddit, что отомстила своему начальнику после того, как ее якобы уволили из-за плохого самочувствия. Об этом рассказывает The Mirror.

Девушка работала тренером по гимнастике. Она успела отработать два месяца прежде чем ее уволили, пока она была в больнице. После того как женщина узнала, что осталась без работы, она рассказала всем своим клиентам и друзьям о том, как с ней поступил ее начальник. Люди перестали посещать это заведение.

"У меня начала сильно кружиться голова (регулярно вне работы), и я теряла равновесие. Однажды я ушла раньше на 30 минут, потому что не могла нормально стоять. Я не хотела потерять сознание или пропустить момент, когда что-то пойдет не так. В следующий раз, когда это случилось, я попросила своего босса прикрыть меня, чтобы быстро сходить в туалет. Меня вырвало, я ушла с работы, чтобы поехать в больницу. Головокружение было сильным", — написала женщина.

Издание пишет, что пока она была в больнице и получала необходимую помощь, ее начальник просто уволил девушку.

Пока женщина была в больнице и получала необходимую помощь, ее начальник просто уволил ее Фото: Pexels

"Он не сказал, что надеюсь, что тебе станет лучше или что-то в этом роде. Просто уволил меня. Я рассказала об этом людям, которых я там знаю, и людям, с которыми я близка, которые туда ходят. Я сказала им, что случилось, и они были потрясены тем, почему они меня уволили, поэтому они ушли и перестали ходить туда или посылать туда детей. Довольно приятно наблюдать за тем, как его заведение разваливается", — добавила девушка.

После того как женщина поделилась своим сообщением, оно набрало более 150 комментариев. Люди хотели поделиться своим мнением.

"Тогда он показал себя во всей красе. Он эгоистичный начальник, раз даже не дал вам шанса восстановиться и вернуться", — написал один из пользователей форума.

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