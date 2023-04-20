Сімейна пара використала 120 тонн води, щоб провчити господаря орендованого будинку

Пара помстилася власнику орендованої вілли, увімкнувши всі крани з водою, світло, електроприлади та газ на всі 25 днів проживання. В результаті загальний рахунок виставлений домовласнику становив 1570 доларів.

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Сімейна пара з Китаю під час поїздки до Південної Кореї помстилася господарю житла, який не захотів повертати гроші за його бронювання. Вони залишили відкритими крани в будинку Airbnb та використали 120 тонн води. Про це пише Next Shark.

Невідома пара забронювала віллу в Сеулі на 25 днів та повністю заплатила за проживання. Однак вони попросили скасувати бронювання та повернути їм гроші після того, як дізналися, що будинок знаходиться не в центрі міста. Власник будинку відмовився від їхнього прохання, оскільки оплату вже було здійснено та бронювання підтверджено. Вони вирішили помститися йому, увімкнувши всі крани з водою, світло, електроприлади та газ на весь період проживання.

Пара, подорожувала різними регіонами Південної Кореї, повертаючись в орендоване житло кожні три-чотири дні не більше ніж на п'ять хвилин. Господар не здогадувався про те, що відбувалося в його будинку, поки газова компанія не зв'язалася з ним і не запитала про раптове збільшення газоспоживання.

"За п'ять днів вони використали 120 тонн (31 700 галонів) води", — розповів домовласник.

Чоловік зазначив, що на різні витрати пішло 728 доларів, внаслідок чого загальний рахунок становив 1570 доларів.

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