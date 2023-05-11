Принимает важные решения: семейная пара позволила собаке выбрать имя ребенка (фото)

Золотистый ретривер Бо сыграл большую роль в самых важных событиях жизни Эрика и Фрэнк Деризе. Собака шла с ними к алтарю на их свадьбе, угадывала пол будущего ребенка и даже выбирала имя для малыша.

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27-летняя Эрика и 30-летний Фрэнк Деризе из штата Нью-Джерси, США, гордятся тем, что их любимая собака по кличке Бо делает важные и судьбоносные выборы в их жизни. Об этом рассказывает The Mirror.

Собака шла с ними к алтарю на их свадьбе и угадывала пол их будущего ребенка. Двухлетний Бо сам выбрал имя для первого малыша пары после того, как они бросили питомцу три теннисных мяча, на каждом из которых было написано одно имя. Когда собака вернулась с мячиком, на котором было написано "Фрэнки", пара поняла, что "дело сделано" и с нетерпением ожидает появления своего сына.

Издание отмечает, что на этом участие Бо в рождении ребенка не закончилось, он также сыграл главную роль в объявлении возможного пола ребенка, что включало в себя поедание цветного торта.

Собака по кличке Бо делает важные и судьбоносные выборы в жизни семейной пары

"Мы включаем Бо в каждое важное событие жизни, он должен участвовать во всем. Он как наш ребенок, мы хотим, чтобы он был частью всего", — рассказала Эрика.

Изначально собака отказала есть розовый торт с собачим кормом, который обозначал бы у пары родится девочка.

"Все пошло не так в первый раз. Я сдала анализ крови на 10 неделе, и медсестра принесла результаты. Она дала мне конверт, в котором было написано, что это девочка", — объяснила будущая мама.

Однако на этом история не закончилась. Как оказалось, их любимец Бо все же сделал правильный выбор.

"Но мы пошли на еще одно УЗИ, чтобы подтвердить — и нам сказали, что это мальчик! Я расплакалась. Мы были счастливы. Раскрытие пола не было разочарованием в том, как мы узнали. Но узнать, что она дала нам не тот конверт, было душераздирающе. Но, конечно, мы не разочарованы тем, что у нас будет мальчик", — добавила она.

Двухлетний Бо сам выбрал имя для первого малыша пары Фото: коллаж Фокус

После того как Бо полакомился "правильным" тортом, Эрика и Фрэнк вскоре переключили свое внимание на имена. Им удалось остановиться на трех именах: Лиам, Эндрю, Фрэнки. Дальше выбор вновь сделало домашние животное. Быстрая игра в мяч привела к тому, что пес вернулся с теннисным мячиком, на котором было написано "Фрэнки".

"Мы с нетерпением ждали, с чем он вернется. Мы не могли выбрать, нам понравились все три варианта. Мы так хотим, чтобы Бо познакомился с ребенком. Он так хорошо ладит с племянницами. Собака знает, что нужно быть нежным и аккуратным", — рассказала Эрика.

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