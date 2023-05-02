"Подлый" способ: мужчина показал как наказывал людей, которые портили его газон (видео)

Томас Лайонс опубликовал в TikTok видео о том, как он решил бороться с прохожими, которые портят его газон. Первый ролик набрал почти 51 миллион просмотров, а последующие в общей сложности более 5 миллионов.

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Томасу Лайонсу надоело, что посторонние люди постоянно ходят по его лужайке, поэтому он решил взять дело в свои руки. Когда прохожие срезали свой путь через его газон, он включал сигнализацию и поливалку. Об этом рассказывает Daily Express.

Мужчина с хорошо ухоженной лужайкой принял решительные меры, чтобы остановить нарушителей, разгуливающих по его территории. Но некоторые люди считают, что он зашел слишком далеко. Томас Лайонс опубликовал в своем аккаунте TikTok под никнеймом @tgunz81 видео, в котором показано, как люди топчут его траву, и как он решил с этим бороться.

Мужчина поливал водой каждого, кто заходил на его газон, из автоматического разбрызгивателя. В другом видеоролике Томас рассказал, что прохожих также отпугивает сигнал тревоги: спринклер срабатывает, предупреждая людей о том, что им стоить уйти. Первый ролик набрал почти 51 миллион просмотров, а последующие — в общей сложности более пяти миллионов.

Мнения комментаторов разделились по поводу того, оправданы ли агрессивные действия Томаса. Некоторые даже назвали его решение "подлым" ведь под воду попадали обычные школьники.

"Это же просто дети, идущие домой из школы", — возмущается один из зрителей.

Однако не все думали, что способ Томаса был жестоким, были и те кто высказал другую точку зрения.

"Мне нравится этот уровень мелочности. Это ваш газон, так что делайте, что хотите", — написал пользователь TikTok.

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