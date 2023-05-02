"Підлий" спосіб: чоловік показав як покарав людей, що псували його газон (відео)

Томас Лайонс опублікував у TikTok відео про те, як він вирішив боротися з перехожими, які псують його газон. Перший ролик набрав майже 51 мільйон переглядів, а наступні загалом понад 5 мільйонів.

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Томасу Лайонсу набридло, що сторонні люди постійно ходять по його галявині, тому він вирішив взяти справу у свої руки. Коли перехожі зрізали свій шлях через його газон, він вмикав сигналізацію та поливалку. Про це розповідає Daily Express.

Чоловік із добре доглянутою галявиною вжив рішучих заходів, щоб зупинити порушників, які розгулювали по його території. Але деякі люди вважають, що він зайшов надто далеко. Томас Лайонс опублікував у своєму акаунті TikTok під нікнеймом @tgunz81 відео, де показано, як люди топчуть його траву та як він вирішив із цим боротися.

Чоловік поливав водою кожного, хто заходив на його газон, із автоматичного розбризкувача. В іншому відеоролику Томас розповів, що перехожих також відлякує сигнал тривоги: спринклер спрацьовує, попереджаючи людей про те, що їм варто піти. Перший ролик набрав майже 51 мільйон переглядів, а наступні — понад п'ять мільйонів.

Думки коментаторів розділилися щодо того, чи виправдані агресивні дії Томаса. Дехто навіть назвав його рішення "підлим", адже під воду потрапляли звичайні школярі.

"Це ж просто діти, які йдуть додому зі школи", — обурюється один із глядачів.

Однак не всі думали, що спосіб Томаса був жорстоким, були й ті, хто висловив іншу точку зору.

"Мені подобається цей рівень дріб'язковості. Це ваш газон, тож робіть, що хочете", — написав користувач TikTok.

Раніше Фокус писав, що хлопець викопав будинок під землею після сварки з батьками. У притулку є WiFi, звукові колонки та вугільна піч. Хлопець розповів про свої плани щодо розширення приміщення.

Також повідомлялося, що чоловік знайшов під своїм будинком страшну секретну кімнату. Житловий будинок було збудовано в 1900 році. Він прожив у ньому два роки, але тільки недавно йому довелося спуститися в підвал, де він і виявив кімнату, про яку ніхто знав.