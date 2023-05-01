Странные надписи: мужчина нашел под своим домом жуткую секретную комнату (фото)
Жилое здание было построено в 1900 году. Мужчина прожил в нем два года, но только недавно ему пришлось спуститься в подвал, где он и обнаружил комнату о которой никто знал.
Мужчина на популярном форуме Reddit рассказал о том, что нашел странное помещение под своим домом, которому больше 120 лет. Об этом пишет The Mirror.
Жилое здание было построено в 1900 году. Мужчина прожил в нем два года, но только недавно ему пришлось спуститься в подвал из-за проблем с сантехникой. Он случайно заглянул в вентиляционное отверстие и увидел там комнату, о которой никто не знал. О ней даже не было упоминаний в документах.
Когда мужчина вошел в помещение, он обнаружил газету, датированную 1987 годом, несколько сломанных стульев, каркас кровати и некоторые личные вещи. Комната имеет длину 8 метров и ширину 3 метра.
"Я нашел блокнот, похоже. Еда, химия и какие-то жуткие материалы по сексуальному воспитанию", — написал он.
По словам автора темы, за стеной находилось маленькое грязное одеяло и пластиковая леска, зарытая в грязь. Также были обнаружены надписи, упоминающие оружие некой банды "R".
Издание отмечает, что мужчина не смог выяснить назначение запечатанной комнаты, поскольку предыдущие владельцы давно умерли.
Ранее Фокус писал, что парень выкопал дом под землей после ссоры с родителями. В убежище есть WiFi, звуковые колонки и угольная печь. Парень рассказал о своих планах по расширению помещения.
Также сообщалось, что мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего нового дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.