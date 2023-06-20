Грає тільки з іграшками для собак: кіт величезних розмірів налякав ветеринара (відео)

Домашній кіт Лаури Кей виріс настільки великим, що став еквівалентним дорослому самцю рисі, а його вага становить 11 кг. Жінка та її улюбленець разом набрали понад 300 000 передплатників у TikTok.

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Семирічний кіт на прізвисько Декстер одного разу налякав своїми розмірами ветеринара. Тварина важить 11 кг і грає лише з іграшками для собак. Про це пише Daily Express.

34-річна хазяйка Лаура Кей, яка проживає у Вест-Лінкольн, Онтаріо (Канада), виглядає занизькою через свого величезного улюбленця.

Декстер "знищував крихітні" іграшки, призначені для інших, більш звичайних за розміром кішок. Кіт є гібридною породою, спорідненою з диким сервалом, що мешкає в Африці.

"Всі котячі вежі занадто малі для нього. Я купила йому найбільшу, яку змогла знайти, але вона все одно мала для нього. Я купую йому собачі ласощі. Здебільшого він їсть сиру мелену курку змішану з кормом для домашніх тварин", — сказала Лаура.

Разом Лора та Декстер набрали понад 300 000 передплатників у TikTok Фото: SWNS

За перебування такого великого кота в будинку доводиться платити. Лора щомісяця викладає за Декстера 90 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 4 тисячі гривень). Кішки породи савана є чимось середнім між домашньою кішкою та африканським сервалом. Зараз вони відомі як найбільші домашні кішки.

Декстер часто може налякати людей, які випадково стикаються з ним, але останнім, хто був шокований та наляканий був ветеринар.

"Останнього разу я зіткнулася з тим, що хтось боїться його, тільки у ветеринара. Кіт такого розміру може завдати багато шкоди, але він ніколи не зробив би нічого подібного", — сказала господиня тварини.

Разом Лора та Декстер набрали понад 300 000 передплатників у TikTok.

Раніше Фокус писав, що сімейна пара дозволила собаці вибрати ім'я дитини. Золотистий ретривер Бо зіграв велику роль у найважливіших подіях життя Еріка та Френк Дерізе. Собака йшов з ними до вівтаря на їхньому весіллі, вгадував стать майбутньої дитини й навіть вибирав ім'я для малюка.

Також повідомлялося, що чоловік купив будинок не підозрюючи про "таємний" басейн у саду. Якось після сильного дощу Джон Рейнольдс повернувся до свого нового будинку і виявив, що тепер він має величезний басейн на задньому дворі.