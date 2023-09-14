Просиділа кілька годин: у Львові кіт зачинив свою господарку на балконі (відео)

Щоб звільнити жінку патрульним довелося шукати драбину і залазити через вікно на 2 поверсі.

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У Львові кіт зачинив на балконі свою власницю. Жінка просиділа так кілька годин, поки їй на допомогу не прийшли сусіди разом із поліцейськими. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

13 вересня патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Грінченка місцева жителька сидить на балконі і не може вибратися через те, що там зачинилися двері.

Заявниця розповіла, що нещодавно її сусідка перенесла складну операцію, тож вона дуже за неї хвилювалася.

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Патрульні, які приїхали на виклик, були здивовані, адже винуватцем події став кіт 65-річної жінки. Коли вона вийшла на балкон, той стрибнув на двері, і вони зачинилися.

Поліцейські намагалися різними способами потрапити до помешкання та потім все ж вдалося знайти драбину. Патрульний піднявся до квартири на другому поверсі через вікно. Він звільнив жінку з пастки.

65-річна громадянка подякувала поліцейським за службу.

Нагадаємо, що жінка поскаржилась на "війну" із сусідами через їхніх котів. Конфлікт стався через претензії, що жінка випускає свого собаку, і той гавкає на котів через огорожу. Сусід заявив, що цей гавкіт — "дратівливий".

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